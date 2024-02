CSUTCB da plazo a magistrados y conmina a solucionar provisión de carburantes y dólar

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Evo Morales y Ponciano Santos en la reunión de la CSUTCB. Foto: RKC

Boris Bueno Camacho

CSUTCB conmina a Luis Arce a solucionar la venta de carburantes y dólar o que “aliste sus maletas”; Arce directo: acusa a Mesa, al ala evista del MAS y Creemos de boicotear obras; y Asoban indica que depósitos en dólares bajaron en 29% en 2023; la banca devolvió $us 1.186 millones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– CSUTCB conmina a Luis Arce a solucionar la venta de carburantes y dólar o que “aliste sus maletas”

“Que alisten sus maletas para irse como Gonzalo Sánchez de Lozada” fue la advertencia que lanzó la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) ‘evista’ al gobierno de Luis Arce, si no soluciona la escasez de dólar y la falta de carburantes. Asimismo, se emplazó a los magistrados autoprorrogados a renunciar a sus cargos en un plazo de 15 días, caso contrario retomarán el bloqueo de carreteras a nivel nacional.

– ¿Se aprobó el crédito en Diputados? ‘Arcismo’ y oposición discrepan en dato

La sesión de la Cámara de Diputados, desarrollada por 17 horas, ha dejado una controversia respecto a que si ha sido aprobado el proyecto de ley Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi, para autorizar un crédito de 176 millones de dólares de la CAF. El ala “arcista” insiste en que el proyecto ha sido aprobado, gracias al voto de desempate de la presidenta en ejercicio de la Cámara, Verónica Challco. Los opositores consideran que la ley no fue aprobada, porque no recibió la cantidad suficiente votos para su aprobación.

– Arce directo: acusa a Mesa, al ala evista del MAS y Creemos de boicotear obras

En un duro mensaje y refiriéndose directamente a legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Creemos y al jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, los acusó de “boicotear” las obras en la Asamblea Legislativa. “Ellos, el ala evista, lamentablemente; Creemos, nuestros verdugos en 2019, y Carlos Mesa que inicia todo el proceso del golpe de Estado, son los que no quieren obras para el pueblo, que boicotean las obras para el pueblo”, dijo.

– Por encima del reglamento, Challco defiende griterío y amenazas de organizaciones a opositores

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco, defendió el griterío y las amenazas que emitieron los miembros de las organizaciones sociales de la facción “arcista” contra parlamentarios de oposición en la sesión de ayer, pese a que el Reglamento de la Cámara Baja establece que el o la que preside la sesión debe exigir orden y cordura de los asistentes e invitados.

– La Fiscalía afirma que las garantías para el traslado de Camacho solo las da la Policía

El fiscal departamental, Roger Mariaca, señaló este viernes que la Policía Boliviana es la encargada de dar las garantías para el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para que asista a su audiencia de juicio oral en el caso Decretazo. “Las garantías no las da el Ministerio Público sino la policía boliviana, considero que las autoridades pertinentes, la autoridad jurisdiccional pertinente tendrá que manifestarse a objeto de poder hacer referencia en el hecho en el cual pueda ser investigado”, dijo Mariaca.

– El presidente de la Asamblea cruceña cuestionó la intervención del ministro, en relación con el traslado judicial de Camacho

Frente a las afirmaciones hechas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre haber pedido un informe al servicio de inteligencia y al Comando General de la Policía para evaluar la viabilidad del traslado del Gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, expresó que considera que es un acto de abuso y una acción que sobrepasa los límites, además, señaló que es una señal de intento de obstrucción a la justicia.

– Asoban indica que depósitos en dólares bajaron en 29% en 2023; la banca devolvió $us 1.186 millones

Los depósitos en dólares en los bancos privados del país bajaron de $us 4.132 millones en 2022 a $us 2.946 millones en 2023, o sea un 29%, según un informe de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban). Además, la nota indica que a diciembre del año pasado devolvieron $us 1.186 millones a sus clientes, caída que derivó en un aumento de la proporción de depósitos en moneda nacional de 3,6 puntos porcentuales, situándose en 90,1% del total hacia finales de 2023”, resalta el comunicado.

– Empresarios ven ‘desproporcional’ el incremento propuesto por la COB e insisten en diálogo tripartito

El empresariado privado calificó este viernes como “desproporcional” el incremento propuesto por la Central Obrera Boliviana (COB) al salario mínimo nacional y al haber básico para esta gestión e insistió en una negociación tripartita. Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Ronaldo Kempff, la situación económica del país “no da” para un ajuste y que, en su lugar, se debe pensar en la reactivación económica.

– Pasajes en Oruro: Choferes desconocen acuerdo y dicen que retomarán el paro indefinido

Miembros del Sindicato de Colectivos, Micros y Minibuses en Servicio Urbano de la ciudad de Oruro emitieron una resolución en la que desconocen el acuerdo firmado el jueves entre dirigentes del sector y autoridades, donde se anunció que el paro del transporte se levantaba y las tarifas no sufrían incremento, hasta evaluar propuestas. En la circular emitida en las últimas horas, los choferes resuelven “continuar con el paro general indefinido” hasta lograr la nivelación de tarifas, así como pedir un ampliado departamental a su respectivo ente matriz.

– Alerta roja y naranja por la crecida en cuencas y ríos en los nueve departamentos de Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta roja por el posible desborde de ríos en los departamentos de Pando y La Paz debido a las constantes precipitaciones que se registran en las últimas semanas. El reporte indica que las crecidas podrían registrarse en el río Acre, La Paz e Irpavi.

– Éxito en Cochabamba, empezó a llover a los 40 minutos después del ‘bombardeo de nubes’

Como estaba planificado, este viernes se ejecutó en el departamento de Cochabamba un nuevo “bombardeo de nubes”, el cual resultó exitoso. Los resultados no tardaron mucho en notarse, en uno de los municipios solo 40 minutos después ya había llegado la lluvia, según el Viceministerio de Defensa Civil. Se efectuaron 42 disparos, se utilizaron 170 cartuchos de yoduro de plata y el operativo duró una hora con 31 minutos.