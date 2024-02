CSUTCB evista ultima renuncia de magistrados hasta el 18 de febrero, no descartan volver a bloquear

El ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Ponciano Santos, advirtió que, si los magistrados prorrogados no renuncian a sus cargos hasta el 18 de febrero, analizarán asumir medidas de presión; no descartó volver a los bloqueos.

Fuente: ANF

“La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia está convocando para el 18 de febrero a un ampliado nacional en Cochabamba para ver si avanza o no avanza la sesión en la Cámara Baja de las leyes 073 y 075 (…). No estamos esperando hasta el 18, estamos en emergencia. Si no avanza hasta el 18, vamos a tomar acciones”, dijo Santos.

Las organizaciones sociales afines a Evo Morales bloquearon las principales carreteras del país durante 16 días, desde el 21 de enero, en demanda de una ley para agilizar las elecciones judiciales y cesar la ampliación de mandato de los actuales máximos administradores de la justicia.

Actualmente, la cesación de los magistrados se encuentra empantanada en la Cámara de Diputados. La oposición y la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) exigen tratar primero las leyes 073 y 075, referentes a los plazos procesales y la situación de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional; caso contrario, no aprobarán ningún préstamo externo que pide el Ejecutivo.

El presidente de la Cámara Baja, Israel Huaytari, convocó a una sesión plenaria para el siguiente miércoles para nuevamente debatir si abordarán primero las leyes antiprórroga o los préstamos internacionales que le urgen al Gobierno.

El dirigente de la CSUTCB también denunció que existe un plan para detener a Morales durante este feriado, pero resaltó que están atentos a cualquier operativo con ese objetivo.

//FPF//