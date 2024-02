¿Cuándo se jugará el Clásico Cruceño en el Torneo Apertura?

La emoción se desata en las hinchadas cruceñas con el anuncio de las fechas del esperado Clásico Cruceño en el marco del Torneo Apertura 2024. El enfrentamiento entre Blooming y Oriente Petrolero promete ser un espectáculo futbolístico de alta intensidad que los fanáticos no querrán perderse.

Los seguidores de Blooming y Oriente Petrolero ya están marcando en sus calendarios estas fechas, anticipando un ambiente vibrante y lleno de emociones en las tribunas. La historia del fútbol cruceño se escribe en cada clásico, y el Apertura 2024 no será la excepción.

Este segundo enfrentamiento será crucial para ambas escuadras, ya que buscarán no solo la victoria en el clásico sino también consolidar su posición en las tablas del Torneo Apertura (de sus respectivos grupos), y clasificar a los cuartos de final.

– Domingo 25 de febrero

Bolívar vs. The Strongest | 17:30 | Hernando Siles

Blooming vs. Oriente Petrolero | 19:30 | Tahuichi