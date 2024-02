Cuidadoras silenciosas y la paciencia infinita en Salud Mental

El pilar de la vida de otros

Pilar pasó el medio siglo. Su piel clara resplandece con el sol que cubre su sitio favorito: un asiento de plaza con algunas piezas faltantes, colocado en el jardín que comparten el Área de Salud Mental y el Área de Dermatología. El fondo de su cuerpo voluminoso es una enredadera que forma una pared que cobija una gruta para una virgen ausente. Habla fuerte y a lo lejos distingo su voz. Escucharla es un alivio porque en estos 16 meses se ha convertido en un rostro amigo y familiar con quien podemos hablar de todo en nuestras largas horas de espera.

Siempre usa la misma vestimenta: Un buzo lila y amplio que cubre sus robustas piernas, un canguro plomo desgastado y agujereado y un gorro que esconde sus canas. Su bastón se pierde en la escena, pero cuando se levanta sostiene su estructura que balancea sin parar.

Tiene una cojera producto de un cáncer que logró superar, es diabética y también enfrenta la depresión y un trastorno obsesivo compulsivo.

—Me empecé a lavar constantemente las manos cuando tomé conciencia de que me violaron a mis cuatro años y también porque sufría el rechazo de mi padre.

Pilar enfrentó esa herida provocada por el abuso con su carácter firme, con su estilo varonil y con el trabajo “diseñado para hombres”. Es la mayor de cuatro hermanos y debido a la enfermedad y vejez de sus padres se convirtió en el soporte económico de su hogar. Dejó de estudiar, trabajó en una pizzeria, vendiendo sándwiches, en una empresa de envíos y sacó profesionales a sus hermanos.

—Cuando me enfermé todos me dejaron porque no soportaban mi carácter, me altero de la nada. Por eso vivo sola y a veces no tengo para comer. Mi hija no me deja ver a mis nietos y me condicionó: ‘cuando estés mejor, podrás verlos’ y por eso quiero recuperarme porque los extraño mucho.

Habla en tono de enojo, no entiende por qué si ella entregó su vida para cuidar a su hija y a sus hermanos, ahora nadie hace un intento por entender su enfermedad. La charla se interrumpe porque es mi turno de ser atendida. Me levanto y Pilar me desea suerte: “Todo va a salir muy bien”.