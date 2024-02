Denuncian a funcionario de Tráfico y Transporte por presunta venta ilegal de líneas de micro

Fuente: Unitel

Santa Cruz.- Surgen denuncias de la supuesta venta ilegal de líneas de micro en la secretaría de Tráfico y Transporte de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. El concejal de Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, presentó documentación por la venta en un monto de $us 5 mil.

Medrano señaló que recibió la denuncia que el funcionario habría recibido una línea de micro a cambio de dar autorización de rutas.

“Recibimos denuncia de que un funcionario de Tráfico y Transporte recibió, aparentemente, líneas a cambio de dar autorizaciones de ruta. La línea la vendió en $us 5 mil. Recibimos certificación de que la persona que vendió la línea jamás participó y no fue socio del lugar”, explicó Medrano.

El funcionario señaló que la documentación contenía una firma parecida a la de él, pero que no había rubricado ningún papel. “La he dejado sin uso y alguien la ha tenido que transferir. Es parecida mi firma, pero no es mía”, explicó.