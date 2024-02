Denuncian que Legislativo mantiene congelada la Ley para los huérfanos de feminicidio

Existe el proyecto de Ley de Atención integral a huérfanos, hijas, hijos víctimas colaterales de feminicidios, presentado por la diputada Betty Yañiquez en noviembre de 2022, que tampoco presenta avance.

La presidenta de la Asociación de Víctimas de Feminicidio e Infanticidio de Bolivia, Rosario Méndez, lamentó que hasta la fecha el Legislativo no trate el proyecto de ley para favorecer a los huérfanos de feminicidio, que se estima superan los mil niños y adolescentes, desde que entró en vigencia en 2013 la Ley 348.

“El Estado es muy lento, es muy aletargado, no le importa, está habiendo ahora el show político de las elecciones de los magistrados, y para ellos eso es lo más importante, los huérfanos se quedan sin padres y también son huérfanos del Estado porque no los atiende”, dijo a ANF.

La Asociación presentó en mayo de 2023 un proyecto de Ley para los huérfanos de feminicidio a la Cámara de Diputados, y hasta la fecha no existe ningún avance.

Incluso en julio de 2021, la Defensoría del Pueblo presentó un proyecto de ley que propone un bono mensual y la asistencia integral de los niños y adolescentes que perdieron a sus madres por feminicidios.

“El proyecto se ha presentado, pero no está avanzando, no tenemos respuesta hasta el día de hoy, creo que el Estado también ha presentado, pero no avanza, ahí no más se ha quedado; sería bueno que tengan los huérfanos un apoyo”, agregó Méndez.

Existe el proyecto de Ley de Atención integral a huérfanos, hijas, hijos víctimas colaterales de feminicidios presentado por la diputada Betty Yañiquez en noviembre de 2022, que tampoco presenta avance.

Méndez refirió que el proyecto de ley de la Asociación considera el apoyo de psicólogos a los huérfanos y familiares de las víctimas como papas y mamás, sin embargo, “el Estado no nos ha hecho caso, lo único que nos comenta es que en la Fiscalía tienen la Cámara Gesell y ahí van a brindar apoyo con las dos psicólogas que hay, pero cómo van a brindar apoyo si son solo dos personas y tienen que atender otras cosas”.

Para la activista existe un verdadero desinterés de las autoridades que desestiman crear más ítems para el acompañamiento psicológico de las familias de los casos de feminicidio e infanticidio.

“Para nosotros los magistrados, jueces y fiscales son muy corruptos porque lo hemos vivido cada una de nosotras, y estamos en este proceso de que no encontramos justicia, sin embargo, toda la atención ahora es solo para ellos”, apuntó.

