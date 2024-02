Desde hace tres meses que no llueve en regiones productivas y peligra la producción de granos en la zona este de Santa Cruz

La sequía golpea a Bolivia en especial al departamento de Santa Cruz, donde la campaña de verano, en soya, tuvo una afectación en su producción y en maíz se perdió el 50% por la falta de agua. El estrés hídrico que se registra en el campo tiene en vilo al sector productivo, específicamente los que se enfocan de la provisión de granos.

Los productores piden biotecnología para combatir los cambios climáticos. Señalan que si no se puede realizar el consumidor final será el afectado, ya que se puede venir una subida de precios de los productos de la canasta familiar.

La falta de lluvia afectó a los productores de soya y maíz, y es catalogada como la peor campaña de verano y los productores están en vilo debido a que hay zonas en las que no llueve desde hace tres meses.

”Con una sequía que no va a dar alimentos, la canasta familiar se va a subir. Si no hacemos algo el departamento de Santa Cruz no va a producir.”, señaló el máximo dirigente de los productores soyeros, Eliazer Arellano.