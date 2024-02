Director de FM Bolivia denuncia persecución del Gobierno por denunciar abusos contra cocaleros

Ante el constante atropello por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el director de la radioemisora FM Bolivia, Galo Hubner, denunció amedrentamiento y persecución del Gobierno debido a que su medio reveló los abusos que se cometieron contra los cocaleros de los Yungas de La Paz.

«A estas alturas puedo decir que si, que es un amedrentamiento por parte del Gobierno. Están actuando con saña porque hay otras radios piratas en la región que funcionan con normalidad y la ATT no hace nada. Lamentablemente existe una persecución en contra de nosotros”, aseveró Hubner a la ANF.

Este viernes, a través de sus redes sociales, Hubner informó el cierre de emisión de ese medio de comunicación con el fin de evitar más multas. Denunció que la entidad estatal le impuso una multa de Bs 21.698 porque su señal excedió el límite permitido, 8 kilómetros con 79 metros.

En septiembre de 2013, FM Bolivia situada en el municipio de Chulumani consiguió la licencia de funcionamiento de la ATT y en octubre de ese año salió al aire en la frecuencia 101.3 FM, siendo la primera estación de los Sud Yungas que logró el permiso.

Los abusos

Hubner denunció que los atropellos por parte de la ATT fueron constantes. En agosto de 2023, esa instancia estatal decidió retirar su licencia de funcionamiento porque supuestamente operó en zonas donde no contaba con autorización. Medios pequeños de algunas comunidades de los Yungas retransmitían los contenido de la radio, un hecho que escapaba a su control; aunque este hecho sucede con medios estatales.

“El pasado año nos han revocado la licencia, en algunas comunidades hay radios pequeñas que han replicado nuestra programación y alguna vez bajaban la señal sin autorización. Incluso la ATT decomiso los equipos de esas radios, pero las notificaciones llegaban a nombre de FM Bolivia, es más, me indicaron que me iban a abrir un proceso por gananciales ilícitas, pero esos medios no eran míos”, explicó.

En ese sentido, apelaron a la decisión de la ATT y presentaron los descargos correspondientes logrando que se revierta esa determinación porque no pudieron sostener que la radioemisora operó fuera del lugar autorizado.

En diciembre del 2023 recibieron otra notificación, en la que les informan de una nueva infracción, ya que su señal excedió el límite permitido, 8 kilómetros con 79 metros, indicándoles que deben adecuar sus equipos para no sobrepasar esos términos.

Hubner indicó que el permiso que obtuvieron fue para la instalación de una torre de 39 metros, el uso de cuatro antenas y un alcance de 100 vatios (watt). En ese contexto, dijo que redujeron la potencia con el uso de una antena y 50 vatios, empero la ATT les instó a cumplir con el uso de todos sus equipos, pero eso significa sobrepasar los límites permitidos.

“Hemos decidido bajar la potencia y solo estamos trabajando con una antena de 15 metros, 50 vatios y la ATT nos observa, nos indica que debemos trabajar con las cuatro antenas. Si cumplimos con esas disposiciones, les hemos indicado que vamos a llegar más lejos”, precisó.

Rol de la radioemisora

El medio de comunicación fue el único de la región que realizó un trabajo importante en visualizar los conflictos entre los afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Gobierno, desde el gobierno de Evo Morales hasta el actual mandato de Luis Arce.

Durante el gobierno de Morales, FM Bolivia mostró los constantes operativos que realizaba la Policía en los Yungas, donde se evidenció el uso excesivo de gases lacrimógenos y las acciones violentas contra los cocaleros.

En el gobierno de Luis Arce, reflejó el último conflicto sobre el mercado ilegal de Villa El Carmen difundió las «ilegalidades» en su constitución, entre muchos otros temas de vulneración de derechos.

