Donald Trump dice que no puede pagar la fianza de USD 454 millones en su caso de fraude y ofreció USD 100 millones

El ex presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Shannon Stapleton/Archivo)

Los abogados de Donald Trump dijeron el miércoles a un tribunal de apelaciones de Nueva York que está dispuesto a pagar una fianza de 100 millones de dólares para detener el cobro de su asombrosa multa por fraude civil, argumentando que las disposiciones del veredicto hacen imposible que el ex presidente obtenga una fianza por el importe total.

Los abogados de Trump presentaron la oferta en documentos judiciales solicitando al tribunal de apelaciones de nivel medio del estado una orden que impida a la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, hacer cumplir la sentencia de 454 millones de dólares mientras se desarrolla su apelación. Trump tendría que publicar el monto total para pausar el cobro automáticamente.

Se esperaba que el tribunal de apelaciones escuchara los argumentos en una audiencia de emergencia el miércoles.

Los abogados de Trump argumentaron que una disposición del fallo del juez Arthur Engoron del 16 de febrero que prohíbe a Trump, su empresa y los coacusados obtener préstamos de bancos de Nueva York durante tres años les impide obtener una fianza que cubra la sentencia completa. En total, Trump y sus coacusados deben más de 465 millones de dólares.

“El monto exorbitante y punitivo de la sentencia, junto con una prohibición general ilegal e inconstitucional sobre las transacciones crediticias, haría imposible asegurar y pagar una fianza completa”, escribieron los abogados de Trump, Clifford Robert, Alina Habba y Michael Farina.

La oficina de James se opone al plan de Trump, diciendo que sus abogados prácticamente han admitido que tiene “activos líquidos insuficientes para satisfacer la sentencia”.

Letitia James (AP Foto/Bebeto Matthews)

“Estas son precisamente las circunstancias para las cuales es necesaria una fianza o depósito completo”, escribió el fiscal general adjunto Dennis Fan, diciendo que la oferta de Trump dejaría a la oficina de James y al estado “con déficits sustanciales” si se confirma el veredicto.

“La demandante que prevalece tiene derecho a que se le asegure su indemnización, y los demandados nunca han demostrado que los activos líquidos del señor Trump pudieran satisfacer el monto total de la sentencia”, escribió Fan.

James, una demócrata, ha dicho que buscará embargar algunos de los activos de Trump si no puede pagar la sentencia.

Engoron descubrió que Trump, su empresa y altos ejecutivos, incluidos sus hijos Eric y Donald Trump Jr., conspiraron durante años para engañar a bancos y aseguradoras inflando su riqueza en estados financieros utilizados para garantizar préstamos y cerrar acuerdos.

Entre otras sanciones, el juez impuso limitaciones estrictas a la capacidad de la empresa de Trump, la Organización Trump, para hacer negocios. La documentación para oficializar la sentencia se presentó el 23 de febrero. Eso inició un período de 30 días para que Trump pagara o presentara una apelación y solicitara una suspensión.

También el miércoles, se encontró polvo blanco en un sobre dirigido a Engoron en su juzgado de Manhattan, el último susto de seguridad que involucra al juez. La policía dijo que la sustancia cayó en los pantalones de un oficial de la corte cuando el oficial abrió el sobre alrededor de las 9:30 am. No se reportaron heridos y Engoron no resultó herido.

En enero, horas antes de los alegatos finales del caso, las autoridades respondieron a una amenaza de bomba en la casa del juez. Las cámaras de Engoron han informado de cientos de llamadas, correos electrónicos, cartas y paquetes de acoso y amenazas desde el inicio del juicio de Trump en octubre.

Eric Trump, a la izquierda, y Donald Trump Jr. (AP Foto/Evan Vucci, File)

Trump presentó su apelación el lunes. Sus abogados están pidiendo a la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado que decida si Engoron “cometió errores de derecho y/o de hecho” y si abusó de su discreción o “actuó en exceso” de su jurisdicción.

Trump no estaba obligado a pagar su multa ni a pagar una fianza para poder apelar, y presentar la apelación no detuvo automáticamente la ejecución de la sentencia.

El favorito a la presidencia republicana tiene hasta el 25 de marzo para conseguir una suspensión, un mecanismo legal que suspende la recaudación mientras apela.

Trump recibiría una suspensión automática si aportara dinero, activos o una fianza de apelación que cubra lo que debe. También tenía la opción, que ahora ejerce, de solicitar al tribunal de apelaciones que le conceda un aplazamiento con fianza por un monto menor.

Los abogados de Trump dijeron que los vastos activos inmobiliarios de Trump y la supervisión exigida por el fallo de Engoron, incluida la supervisión de su empresa por un monitor independiente, “serían por sí solos suficientes para asegurar adecuadamente cualquier sentencia confirmada”.

El bono de 100 millones de dólares, dijeron, “simplemente serviría como garantía adicional”.

Trump, el principal candidato a la nominación presidencial republicana, sostiene que vale varios miles de millones de dólares y testificó el año pasado que tenía alrededor de 400 millones de dólares en efectivo, además de propiedades y otras inversiones.

En total, Trump tiene al menos 543,4 millones de dólares en responsabilidades legales personales derivadas del fallo de Engoron y otras dos sentencias de tribunales civiles en el último año.

En enero, un jurado ordenó a Trump pagar 83,3 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll por difamarla después de que ella lo acusara en 2019 de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Manhattan en la década de 1990. Esto se suma a los cinco millones de dólares que un jurado le otorgó a Carroll en un juicio relacionado el año pasado.

