Economía enfrenta 3 problemas y sí medidas no resultan se viene el control de capitales

El déficit comercial y fiscal se vienen arrastrando muchos años y no hay política que pare esta situación.

Fuente: El Diario

La economía boliviana registra déficit fiscal, nuevamente déficit comercial y la escasez de dólares continúa, pese a que la oferta y la demanda de la moneda extranjera provoca una caída momentánea, pero los economistas señalan que volverá a subir, indicadores que se vienen arrastrando desde hace años. Se redujeron los ingresos pero no los gastos, ahora existe la amenaza de que sí las medidas adoptadas no dan resultados, habrá control de capitales y restricción a las importaciones.

El déficit comercial empezó en 2015, luego de la caída de la producción de gas y los precios internacionales del petróleo, situación que se vino agudizando en los últimos años, que duró hasta el 2019. La pandemia logró parar este indicador adversó en 2020, y hasta el 2022 se registró un superávit comercial, pero en 2023 nuevamente se volvió a la senda negativa, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras tanto, el déficit fiscal se viene arrastrando desde el 2014, cuando se registró la caída de ingresos, pero los gastos no pararon hasta agotar las Reservas Internacionales, que en 2013 llegaron a más de 15.000 millones de dólares, aunque en 2023 las mismas cayeron a menos de 1.700 millones. Son 10 años y el Gobierno no reconoce que su modelo caducó cuando se terminó la era del gas, pues la propuesta gubernamental primario, rentista y exportador no funciona sino hay plata, ya que no genera recursos.

Ahora, desde febrero de 2023 se registró la escasez de dólares y todo se culpó a la especulación que generaron economistas y medios de comunicación; sin embargo, el Banco Central de Bolivia (BCB) salió al frente a vender la divisa como medida de solución, pero provoca sólo largas filas, hasta que optó por la venta en línea, aun así la situación no mejoró sino empeoró, y se creó el mercado paralelo a un precio mayor al oficial, tal cual como ocurrió en la Argentina.

Para el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, la decisión del BCB de ofertar a un precio mayor a los exportadores para captar dólares sería el inicio del problema con los dólares, a esta se sumó la venta de bonos remesas, pero tampoco se conoce el resultado del mismo, y ahora, tras un acuerdo con empresarios trabajan en bonos en dólares, además los economistas estiman que la propuesta no prosperará sino se elimina el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF).

Más restricciones

Mientras tanto, el economista Gonzalo Chávez, estima que sí los exportadores no traen dólares y los bancos no regulan sus comisiones, se viene un control de capitales y una restricción a los capitales, escribió en su cuenta de X (Twitter).

Por su parte, Romero señaló que ya son varios años de déficit comercial y fiscal, así como de deuda pública, más interna que externa, así como la caída de las RIN en más del 90%, debido al gasto extraordinario que realiza el Gobierno, lo que generó una escasez de dólares.

“El flujo de ingresos es cada vez menor, pero los gastos no, lo que significa una brecha fiscal sostenida por 10 años”, apuntó e indicó que todo este contexto puede provocar más regulaciones, y de hecho, ya hay con el tema de las comisiones y ya existe una especie de corralito bancario con la escasez de dólares.

“Si es que fracasan las medidas y se suman otras que son productivas, como hemos visto con el banco chino, se puede consolidar el corralito bancario”, observó y espera que probablemente no se concrete.

Señaló que esa situación no sería en el corto plazo, sino en un período de 6 meses, sino se aplican otras medidas para captar dólares, desde ya las restricciones a las importaciones vendrán por la política gubernamental y también puede ser por la falta de dólares.

Lo más probable es que los productos sean más caros, debido a que será complicado importar por ese contexto adverso para la economía nacional, y que el acuerdo entre Banco Unión y el Banco Chino, sólo es un parche.

La situación actual apunta a una mayor inflación y a un mayor crecimiento de la economía informal, así como a más desempleo.

“Nostradamus predijo la crisis de los trillizos: Déficit comercial, brecha fiscal y escasez de dólares. Nueva predicción: Si exportadores no traen dólares y los bancos no regulan sus comisiones, Gobierno decretará control de capitales y restricción a las Importaciones. He dicho”, escribió Chávez en su cuenta de X @GonzaloCHavezA.

Tras la declaración del titular de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, quien aseguró que el dólar especulativo ha empezado a bajar, el analista Mauricio Ríos García, escribió en su cuenta de X: No, el dólar especulativo es el oficial, que es mantenido en la expectativa de que las reservas se recuperen algún día; el dólar libre es el real, que por cierto, solamente está tomando impulso para volver a subir con más fuerza.

Medidas

Dentro de las medidas acordadas entre el Gobierno y empresarios está la liberalización de las exportaciones, sin embargo, la semana pasada los productores lamentaron que no se aplique el acuerdo. El Ministerio de Producción y Economía Plural informó que ya se emitió los certificados de abastecimiento.

La segunda medida consiste en la devolución inmediata de los Certificados de Devolución de Impuestos (Cedeims), previa entrega de divisas por exportaciones, pero sí no se concreta, la situación se complicará de la divisa.

Mientras, la tercera medida sobre la emisión de bonos en dólares por parte del Banco Central de Bolivia, ya se tuvo una reunión entre ejecutivos del BCB y Asoban, pero ya hubo observaciones al respecto.

Por ello también presiona por la aprobación de créditos, sino la situación se complica ante la caducidad del modelo económico gubernamental.

Fuente: El Diario