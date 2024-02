Economista advierte que el peso boliviano también puede escasear

Desde hace un año que la divisa americana ha empezado a escasear, y, pese a los esfuerzos del Gobierno boliviano, la situación no ha podido retornar a la normalidad

A un año de haber iniciado la escasez de dólares en el país, situación que aún no ha podido ser regulada por el Gobierno nacional, el analista económico, Jaime Dunn, no descarta que, con las características económicas que se están dando en territorio nacional, más adelante también escasee la moneda boliviana.

Dunn manifestó que a la fecha todas las entidades financieras del país han restringido o puesto un límite al retiro de dólares, lo que denota que la economía no atraviesa un bueno momento.

“Así como escasean los dólares, empieza a escasear los bolivianos. Ambos empiezan a escasear cuando la economía está en estas características, en una economía en donde el Gobierno gasta mucho, el Gobierno necesita plata, entonces hay una batalla por la liquidez en Bolivia, hay una guerra que se está dando en las calles y quiénes son los soldados, por un lado, está el Gobierno y por el otro está el sector privado”, mencionó.

El economista explicó que actualmente el Gobierno está buscando captar toda la liquidez económica para satisfacer su inversión pública en más de 4.000 millones de dólares, con la necesidad de poder financiar más de 140.000 millones de dólares del gasto corriente, y eso genera que exista una alta demanda.

“Entonces, el Banco Unión no puede decirle a la gente que no puede sacar tanta plata, porque la tengo que dar a alguien esa plata, porque también la necesito, al final esta guerra no se da con balazos, se da con tasa de interés, el Banco Central de Bolivia (BCB) le ofrece a los bancos una tasa de interés atractiva, entonces los bancos prefieren prestarle al BCB que prestarle a la gente que paga un interés más bajo”, apuntó.

Dunn recomendó no emular lo que actualmente el Gobierno viene haciendo con su economía, refirió que actualmente el nivel central está gastando más de lo que tiene y en vez de reducir gastos, está prestándose dinero.

“Un ciudadano a pie que gasta más de lo que tiene, por encima se presta para la diferencia, está haciendo lo mismo que el Gobierno. Ahora hay una gran diferencia entre el Gobierno y esa persona, el Gobierno tiene la posibilidad de imprimir dinero, que es una actividad ilegal para nosotros los ciudadanos, pero el BCB lo puede hacer, y es la única entidad legal que lo puede hacer, puede imprimir, y eso tiene sus consecuencias, es lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho Venezuela, y de ahí nacen esas ideas de decir que no haya banco central”, señaló.

El profesional confirmó que la escasez de dólares está afectando a diferentes sectores en el país, lo que consecuentemente está traduciéndose en un encarecimiento de los bienes y servicios.