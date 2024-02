Efraín Suárez y las irregularidades en la Gobernación cruceña: “Están manejando una información tendenciosa”

El exasesor de Gestión de la Gobernación, explicó que se tratan de irregularidades administrativas, y pidió que, de haber culpables, se responsabilice al funcionario implicado, y «no se manche» la gestión de Luis Fernando Camacho.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno

Efraín Suárez, ex asesor de Gestión de la Gobernación, aseguró que la auditoría realizada por el gobernador en suplencia, Mario Aguilera, tiene un ‘enfoque tendencioso’, por lo que aseguró que de haber alguna irregularidad debería responsabilizarse al funcionario implicado y no así a la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, quien se encuentra secuestrado en Chonchocoro.

En este sentido Suárez, explicó que cuando ellos realizaron la auditoría anual a la gobernación, también se pudo evidenciar este tipo de irregularidades, sin embargo, solo se trataba de errores administrativos y en esa vía fueron solucionados.

“Se está manejando una información tendenciosa, las irregularidades encontradas son administrativas”, afirmó el ex asesor de Gestión de la Gobernación.

Carlos Eduardo Correa, secretario de Justicia, en la entrevista realizada en Que No Me Pierda (QNMP),indicó que, en la auditoría se identificó la contratación de 940 personas eventuales que fueron empleadas en enero, de las cuales, 850 carpetas no fueron revisadas por Recursos Humanos, por lo que no cumplen los requisitos de contratación.

Con respecto, el ex funcionario, manifestó que, ‘se trata de una contratación normal que se realiza cada año y que todos pasan por los controles necesarios’, por lo que negó que se haya contratado personal no capacitado.