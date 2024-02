El BCB afirma que no realizó ninguna operación financiera utilizando reservas en oro como garantía

Fuente: lostiempos.com

A través de un comunicado, el Banco Central de Bolivia (BCB) afirmó que no realizó ninguna operación financiera utilizando reservas en oro como garantía.

«El Banco Central de Bolivia (BCB) aclara a la opinión pública sobre las versiones difundidas por analistas y algunos medios de comunicación en el marco del informe de Fitch Ratings acerca de supuestas operaciones que habría realizado el Ente Emisor utilizando parte del oro de las Reservas Internacionales como garantía. Dichas aseveraciones son falsas y carentes de argumentos técnicos, siendo que el BCB no efectuó ninguna operación financiera utilizando reservas en oro como garantía», señaló el ente emisor.

En ese sentido, el BCB afirma que informó oportunamente a Fitch Ratings las operaciones que realiza dentro de la normativa vigente, «con títulos negociables internacionales de propiedad del Ente Emisor».

«Por lo que se lamenta que esta calificadora haya emitido un informe con base en «presunciones» sobre el uso del oro como colateral», señala el texto.

El BCB, asimismo, rechazó las declaraciones de «algunos políticos» y ratificó que las reservas de oro superan el mínimo establecido por la Ley 1503.

«El BCB rechaza las declaraciones de políticos que afirman que no se habría mantenido el mínimo de reservas de oro que establece la normativa vigente. Al respecto, se aclara que el Artículo 15, inciso a), de la Ley N°1670 de 31 de octubre de 1995, determina que las Reservas Internacionales están constituidas, entre otros activos, por oro físico. En este sentido, tal cual fue informado oportunamente por el Ente Emisor, el país al 31 de diciembre de 2023 contaba con 23,51 toneladas de reservas en oro, superando el límite establecido en el Artículo 9, parágrafo II, de la Ley N°1503″,concluye el comunicado.

El informe de Fitch Ratings

La calificadora Fitch Ratings rebajó este martes la calificación de incumplimiento de emisor en moneda extranjera de Bolivia de B- a CCC debido a la «significativa» disminución de las Reservas Netas Internacionales (RIN), que aumenta los «riesgos para la estabilidad macroeconómica y la capacidad de servicio de la deuda».

Según la calificadora, normalmente no asigna perspectivas a países soberanos con una calificación de CCC+ o inferior.

«Es probable que los amplios déficits fiscales, financiados en gran medida con préstamos del Banco Central; y la ausencia de un plan de consolidación concreto sigan ejerciendo presión sobre las reservas«, dice parte del informe.

Agrega que este panorama se refleja en un racionamiento de divisas y el surgimiento de tipos de cambio de mercados paralelos en el contexto de un régimen monetario estabilizado.

Asimismo, indica que el servicio de la deuda comercial externa sigue siendo bajo durante 2024-2025, algo que Fitch espera que las autoridades den prioridad debido a su escasa liquidez en divisas; «pero los riesgos para la capacidad de servicio de la deuda están aumentando».

Según el informe de la calificadora, las RIN cayeron en 2023 de $us 2.100 millones a $us 1.700 millones, de los cuales $us 1.570 millones son reservas de oro y solo $us 166 millones, divisas.

La respuesta del Gobierno

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, refutó a Fitch Ratings sobre la última calificación de riesgo para Bolivia y desmintió las cifras que difunde esta entidad.

De acuerdo con la calificadora, la deuda pública es de 71,7% del Producto Interno Bruto. Montenegro desmintió esa aseveración.

«Es una mala contabilización que hace Fitch porque no es la deuda del sector público. La deuda del sector público consolidada es la deuda del público con el sector privado, da 46 por ciento del tamaño del PIB. Ese es un dato incorrecto de la calificadora. La deuda interna sumada a la deuda externa da 46 por ciento», afirmó el ministro.

Dijo que queda claro que es una mala contabilización y afirmó que el monto de la deuda no es un problema para el Gobierno.

«No vemos que esta cifra les llame la atención a los inversores. No es un óbice para que Bolivia pueda ingresar a los mercados internacionales de capitales», preció la autoridad.