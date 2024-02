El Carnaval para desestigmatizar a los pacientes de salud mental

El Carnaval también puede ser una excusa para desestigmatizar. Con esa premisa, la Unidad de Salud Mental del Hospital de Clínicas de La Paz llevó adelante una iniciativa donde los pacientes participaron de actividades carnavaleras y de danza no sólo como una terapia, sino también para concientizar a la población.

“El objetivo principal de esta actividad es poder sensibilizar a la población en general sobre la estigmatización de la salud mental, y promover lo que es la salud mental comunitaria. Queremos aprovechar una fiesta como esta para poder mostrar el trabajo que hacen los pacientes y sobre todo poder promover la reinserción social laboral”, explicó Mauricio Peredo, jefe de dicha unidad en el Hospital de Clínicas.

Señaló que, desafortunadamente, existe una serie de mitos y creencias erróneas sobre la salud mental, lo que lleva a estigmatizar a los pacientes.

En ese marco advirtió que cualquiera de nosotros es vulnerable a tener algún problema en su salud mental, por lo cual se debe desestigmatizar toda esta imagen que existe respecto a la locura.

“Los psiquiatras, los psicólogos, no trabajamos con gente loca. Trabajamos con gente con problemas y problemas tenemos todos”, detalló el doctor.

Jessica, una mujer que fue atendida en la unidad de Salud Mental, señaló que a cualquier familia le puede tocar tener un miembro que va a entrar en una crisis nerviosa o tener un bajón.

“Entonces todos tenemos que ser tolerantes, todos tenemos que tener paciencia y no tener miedo. Cuando a mí me preguntan dónde has estado internada, en psiquiatría, pero no es por locura, les digo, no se asusten, no los voy a matar, solo es por una crisis nerviosa. Pero hay otras personas que entran en una situación mucho más complicada que también hay que ayudarla”, mencionó.

En la danzaterapia se busca una integración psicofísica, de cuerpo y mente, como un instrumento para ayudar a los pacientes de salud mental.

“A través de los movimientos la danza hacemos las conexiones sinápticas dentro del cerebro y eso hace que el cerebro vaya funcionando de manera más permanente, por otro lado también esto tiene que ver con las emociones y tiene que ver con el estado de ánimo”, explicó un especialista del centro médico.

Por el Carnaval, los pacientes de salud mental participaron de los tradicionales bailes del jueves de Comadres.

“Este tipo de actividades nos permiten no solamente incluirlos dentro de lo que es una actividad festiva, el Carnaval, que todos lo están celebrando, ¿por qué los pacientes no? Y, por otro lado, para que nos demos cuenta de que sin salud mental no hay salud”, afirmó el director de la unidad.

El médico dijo que, así como se cuida la salud física con dietas o ejercicios, también se debe cuidar la salud mental “dándonos cuenta del valor que tenemos como personas”. “Nos merecemos una vida buena y con calidad de vida, respetar a las otras personas independientemente de su forma de ver, de sentir, de pensar, de vivir”, agregó.

La danza es una de las terapias que se desarrollan en la Unidad de Salud Mental. También en las mismas instalaciones existen actividades de artesanía, costurería, entre otras actividades para los pacientes.

Jessica, que era paciente en el Hospital de Clínicas, solicitó más ayuda para la Unidad de Salud Mental, puesto que ha habido ocasiones en que los propios terapeutas tuvieron que costear materiales para estas actividades.