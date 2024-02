El dólar paralelo encarece alimentos y bienes hasta un 20% en Santa Cruz

Carolina Galarza Villagran, Raúl Domínguez.

Fuente: El Deber

“Todo ha subido. Vaya por el sector mayorista, ahora la arroba de cebolla está a 60 bolivianos. A mí me da miedo subir (el precio) porque no me van a comprar”, explicó una mujer de la tercera edad que tiene un puesto de verduras en el mercado ‘antiguo’ Abasto, de la ciudad de Santa Cruz.