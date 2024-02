El Hubble detecta cientos de collares de perlas estelares en distantes galaxias en colisión

Fuente: https://actualidad.rt.com

La NASA informó este jueves que un grupo internacional de astrónomos identificó, mediante observaciones obtenidas por el telescopio espacial Hubble, 425 cúmulos de estrellas recién nacidas a lo largo de largas colas de gas semejantes a collares de perlas que se desprenden de 12 galaxias en colisión.

Un cúmulo estelar es una agrupación de estrellas que están unidas gravitatoriamente entre sí. Los cuerpos celestes que pertenecen a un cúmulo se mantienen ligados a este durante miles de millones de años, pese a que los efectos de las fuerzas gravitatorias de las galaxias tiendan a dispersarlos.

Por otro lado, los científicos explicaron que la colisión de galaxias no logra destruir a las estrellas, sino que establece las condiciones para que se formen millones de estas y, presumiblemente, los planetas que las acompañan. Asimismo, las fuerzas de marea gravitacionales que se originan por la interacción entre galaxias suelen arrastrar largas corrientes de polvo y gas.

En un estudio recientemente publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, se reportó que los cúmulos estelares en colas de marea detectados por el Hubble tenían 10 millones de años de antigüedad, por lo que son considerados «cúmulos jóvenes».

De acuerdo con los autores de la investigación, estos objetos astronómicos parecían estar produciéndose a la misma velocidad a través de las colas, las cuales miden miles de años luz. «Es una sorpresa ver muchos objetos jóvenes en las colas. Nos dice mucho sobre la eficiencia de la formación de cúmulos», indicó el astrónomo Michael Rodruck, quien enfatizó que por medio de «las colas de marea» tendrán lugar «nuevas generaciones de estrellas que de otro modo no habrían existido».

🆕 Did you know that, far from destroying stars, galaxy collisions can trigger new star formation? 🪄 Read more https://t.co/xXBCPOSWLs or 🧵👇 pic.twitter.com/mMhGzQoygl

— HUBBLE (@HUBBLE_space) February 8, 2024