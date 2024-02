El legado de Herland Vaca Díez: La inspiradora historia de Indira Soruco

– ¿Qué recuerdos guarda de él en su memoria?

Recuerdo que de niña siempre pedía a mi mamá ir a visitar a mis tíos, para mí el doctor Vaca Díez y el doctor Douglas Villarroel siempre fueron y seguirán siendo parte de mi familia. A medida que iba creciendo, iba conociendo más de lo extraordinario que era mi tío. Aparte de ser un excelente doctor, era una persona muy cariñosa y bondadosa, con un corazón tan enorme que no le cabía en el pecho. Una persona capaz de dar más de lo que podía y capaz de arriesgarse por ayudar y salvar la vida de sus pacientes.

Ella estaba en su trabajo cuando recibió la noticia, no podía creer lo sucedido ya que nadie está preparado para esto. Cuando llegamos a casa nos abrazamos y lloramos sin decirnos nada, se notaba triste. Me dijo que sentía mucho la partida del doctor Vaca Díez, pero que estaba segura que Dios lo recibiría con los brazos abiertos porque era una persona noble de corazón. Así como me ayudó a mí, también ayudó a muchas personas; además de ser un excelente profesional.