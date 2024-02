«¡Eres una criminal de guerra! ¡Arderás!»: activista interrumpe un discurso de Hillary Clinton

«¡El pueblo de Libia, Irak, Siria, Yemen, Palestina y el pueblo de Estados Unidos nunca te perdonarán! ¡Arderás!», gritó un activista durante una disertación de la exsecretaria de Estado en la Universidad de Columbia.

Fuente: RT

Activistas pro-Palestina interrumpieron este jueves varias veces un discurso de la exsecretaria de Estado de EE.UU. Hillary Clinton, en la Universidad de Columbia.

El episodio ocurrió al principio de la disertación ‘The Future of Ukraine’ (el futuro de Ucrania), cuando la exfuncionaria se vio sorprendida por una persona presente en la sala, que gritó: «¡Eres una criminal de guerra! ¡El pueblo de Libia, Irak, Siria, Yemen, Palestina y el pueblo de Estados Unidos nunca te perdonarán! ¡Arderás!«.

El individuo coreó «¡Palestina Libre!» reiteradamente mientras era escoltado fuera del lugar por el personal de seguridad. «Gritar no resuelve el problema. Las personas son libres de protestar, pero no de interrumpir eventos o clases», explicó la esposa del expresidente Bill Clinton.

NOW: “You are a war criminal! The people of Libya, Iraq, Syria, Yemen, Palestine!»

Protesters interrupt Hillary Clinton multiple times while speaking on a panel at Columbia University. pic.twitter.com/TwXEv6PPfB

— BreakThrough News (@BTnewsroom) February 9, 2024