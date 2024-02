Evo acusa al Gobierno de obstaculizar su viaje a Brasil y vuelve a decir que García Linera es su ‘enemigo’

El expresidente relató que siete empresas de transporte privado de avionetas no quisieron llevarlo a una reunión política de la región en la ciudad de Foz de Iguazú.

Ivan Alejandro Paredes.

Fuente: El Deber

Evo Morales lanzó una nueva acusación contra el Gobierno de Luis Arce. El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) acusó a las autoridades del Ejecutivo de obstaculizar su viaje a la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil. El dirigente cocalero relató que siete empresas privadas de transporte de avionetas no quisieron llevarlo a la ciudad brasileña porque –según le dijeron las compañías- si lo hacían iba a ser castigadas por el Gobierno. Además, volvió a criticar a Álvaro García Linera, de quien ratificó ser su “enemigo”.

“Yo fui invitado por Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, invitado por Adolfo Pérez Esquivel y otros dirigentes de América Latina para un encuentro latinoamericano y caribeño por la integración de los pueblos que tenía que realizarse el 22, 23, y 24 en Foz de Iguazú. Como siempre nos ayudan en transporte, que quede para la historia. Siete empresas de transporte privado, que tienen avionetas, nos han rechazado llevarnos allá», dijo Morales.

«Algunos decían que sus avionetas estaban en mantenimiento, que sus avionetas estaban ocupadas, pero cuando hablamos por otra vía, les dijimos que nos digan la verdad y nos dijeron que están amenazadas por el Gobierno para que no me transporte”, continuó su relató en su programa en radio Kawsachun Coca.

Luego, el líder cocalero contó que una de las empresas decidió llevarlo a Foz de Iguazú y que el día del viaje, el 22 de febrero, las entidades públicas observaron que la avioneta no contaba con un seguro y que la compañía aérea decidió no partir a la ciudad boliviana. Además, Morales relató que cuando era dirigente alquilaba avionetas de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y que ahora no puede alquilar de empresas privadas.

“Estamos peor que en tiempos neoliberales. Ahora las empresas privadas (no nos llevan), no es la primera vez, son varias veces, no dicen no hay combustible. No se puede entender, no solo no hay libertad de expresión sino también no hay libertad de tránsito”, dijo Morales. Según el testimonio del expresidente, los exministros Fernando Huanacuni y Teresa Morales lograron viajar a Foz de Iguazú en vuelos comerciales.

Morales también volvió a criticar a García Linera, quien fue por 14 años su vicepresidente. El líder cocalero cuestionó que la exautoridad haya sugerido que Andrónico Rodríguez sea candidato presidencial del MAS en las elecciones de 2025 y que Morales sea candidato a vicepresidente. “Álvaro dice que no soy profesional y que Andrónico es profesional, lo mismo que dijo Lucho (Arce), ‘ahora gobernamos los académicos’. Mucha coincidencia, ¿por qué 14 años estuvo detrás del indio? ¿por oportunismo?”, cuestionó Morales. Además, el jefe del MAS volvió a decir que no se equivocó al decir que García Linera es su nuevo enemigo y se sorprendió que en la gestión de Jeanine Áñez no se intervino el domicilio del exvicepresidente y que tampoco se le instaló demandas penales. “En marzo me preguntaron qué es del Álvaro (García) y dije que tenía un enemigo más. Qué pena, no me equivoque, todo me confirma. Lo que me preocupa es que cómo Álvaro coincide con la nueva derecha”, dijo Morales.

