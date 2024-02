Evo dice que no le interesa volver a Perú y que ganará la batalla judicial

El expresidente definió como «una acción política judicializada» la decisión que asumió esa instancia judicial.

Fuente: ANF

Tras conocer el fallo del Poder Judicial de Perú, el expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, afirmó este domingo que ganará “la batalla” judicial en ese país y que no está interesado en retornar a territorio peruano.

“Por eso algunos ganamos la batalla y vamos a ganar esta batalla, solo es cuestión de tiempo. Intentan tergiversar indicando que Evo no tiene entrada a Perú, como si Evo estaría desesperado de entrar a Perú, no tengo nada que hacer en el Perú”, dijo el exmandatario en su programa dominical en Kawsachun Coca.

El jueves, la segunda Sala Constitucional de Lima determinó ratificar la decisión de restringir el ingreso del exmandatario a ese país, medida que fue asumida por la Superintendencia Nacional de Migraciones en enero de 2023.

El congresista de Perú José Cueto, en entrevista con la ANF, advirtió que Morales iba a ser capturado si intenta ingresar a ese país y, en caso de que sostenga reuniones con movimiento sociales que pretenden desestabilizar al gobierno de Dina Boluarte, será apresado y juzgado.

En ese sentido, el expresidente definió como «una acción política judicializada» la decisión que asumió esa instancia judicial, que revocó la tutela concedida a un habeas corpus que presentó Ronald Atencio, miembro de la defensa jurídica del exmandatario.

Morales señaló que el Gobierno peruano mostró una posición similar contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de México, Andrés Manuel López Obrador, solo por el hecho de defender los derechos humanos y la democracia.

“Es una acción política judicializada, que no solamente es nacional sino internacional. Una vez dije que deberíamos hacer un sindicato quienes hemos sido declaradas personas no gratas en Perú, porque está Evo, Petro y el presidente de México, por defender los derechos humanos y la democracia. Tenemos la obligación de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, no es una ninguna intervención”, precisó.

Por otra parte, el exmandatario cuestionó al gobierno de Boluarte y aseguró que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están gobernando ese país, dijo que la presidenta solo es una funcionaria más que está al cuidado del palacio de gobierno peruano.

“La pobre presidenta, me duele, debe ser como una funcionaria, como alguien que solo cuida el Palacio del Perú, así me imagino”, dijo.

«¡Cómo es posible! Se informa más de 70 muertos a bala en Perú y la consolidan como presidenta (a Dina Boluarte), debiera estar en la cárcel con semejante masacre», opinó en asuntos políticos internos del vecino país.

Tras los conflictos que se registraron en ese país en 2023, Boluarte es investigada por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad, por la muerte de 77 personas en las movilizaciones, 49 de ellas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden de ese país.

/EUA/NVG/

Fuente: ANF