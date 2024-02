Fabol pide a la FIFA, a través de la Fifpro, la intervención de la FBF

Solicita también que se haga una excepción para que la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA atienda directamente las demandas de los jugadores de nuestro país, debido a que el Tribunal de Resolución de Disputas y el Tribunal Superior de Apelación de la FBF, “se encuentran conformados ilegítimamente, no se respeta el principio de paridad y entre otras normas deportivas, se vulnera las circulares 1010 y 1129 de la FIFA. El Tribunal Superior de Apelación no tiene Reglamento y funciona de manera irregular e ilegal”, dice la carta enviada por Fifpro a la Fifa.

“Hemos agotado el dialogo de todas las maneras posibles , en reiteradas oportunidades, pidiendo que se cumplan con los convenios y compromisos que no son otros para que se respete las normas de la FIFA y la Conmebol y sus propias normas (las de la FBF) y no lo hemos podido lograr, y al contrario hemos recibido una brutal arremetida en el campo judicial”, dijo Paniagua.

12. El Presidente de la FBF ocupa el cargo de manera ilegítima , ya que no cumplía, previo a su designación, con los requisitos que ordenan los estatutos de la FBF, tal como haber presidido un club de la división profesional al menos 4 años. En la primera elección, tenía solo un año como presidente del club Always Ready, y en la reelección, tampoco se cumplían los años ya que Always Ready recién obtuvo su personería jurídica en 2019.

17. Ángel Fernando Costa Sarmiento incurre en conflicto de intereses, porque también es propietario y accionista mayoritario (con el 82% de acciones) del Club Always Ready Sociedad Anónima, donde figura como Presidente su hijo, pero en realidad solo sería apoderado. Por este motivo, no es coincidencia que procesos en tribunales deportivos contra o a favor de Always Ready sean favorables a ellos. Ejemplo de ello: ese club no se presentó a un partido oficial en Villa Tunari para jugar contra Atlético Palmaflor y en vez de aplicar el reglamento y desafiliarlo, le reprogramaron el partido en contra de las normas vigentes.