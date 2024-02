Fiscalía presenta acusación formal contra exministro Murillo por legitimación de ganancias ilícitas

Según las investigaciones y pruebas colectadas por el Ministerio Público, el costo total de la compra de los materiales antidisturbios en 2019 fue de $us 5,7 millones.

Fuente: Unitel

La Fiscalía presentó la acusación formal contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, por la presunta compra con sobreprecio de gases lacrimógenos durante la gestión de la expresidenta Jeanine Añez.

“La suscrita ha emitido la Resolución de Acusación Formal en contra del señor Arturo Murillo y otras seis personas con quienes se ha evidenciado que se ha cometido el delito de legitimación de ganancias ilícitas”, informó la fiscal Pamela Portocarrero a la red Erbol.

Según las investigaciones y pruebas colectadas por el Ministerio Público, el costo total de la compra de los materiales antidisturbios en 2019 fue de $us 5.7 millones, de los que $us 3.3 millones se pagaron a la empresa Cóndor y $us 2.3 millones a la intermediaria Bravo Tactil Solutions.

El exministro cumple una condena en Estados Unidos, por el presunto intento de llevar al país del norte sumas elevadas de dinero.

Además de Murillo, otras seis personas fueron acusadas formalmente en este caso. El exministro Murillo declaró en abril de 2023 en Estados Unidos, por el caso del presunto sobreprecio en la compra de gases, un proceso que es impulsado por la Procuraduría del Estado.

Con relación al exministro de Defensa, Luis Fernando López, la fiscal dijo que no fue incluido entre los acusados toda vez que no fue notificado en este proceso pese a que estuvo entre los implicados.