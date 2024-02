García Linera admite lo que Evo Morales niega: hubo “cuoteo” en las judiciales de 2017

Sin embargo, el exvicepresidente asegura que el proceso fue más democrático y legítimo.

BorisBueno Camacho/La Paz

Uno de los problemas que afronta el sistema de justicia en el país es la corrupción y excesiva politización, porque estos dos aspectos afectan a la transparencia, equidad e imparcialidad de los servidores judiciales. Hasta el año 2010, los partidos políticos con representación parlamentaria elegían a las altas autoridades de ese órgano del Estado de manera directa; desde el 2011 se llevaron a cabo elecciones para nombrar a los magistrados.

Bolivia es el único país del continente que selecciona a las máximas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional mediante el voto. Estas justas, que ya se efectuaron en 2011 y 2017, no son obligatorias y tuvieron una baja participación en ambas oportunidades. El objetivo era que el pueblo sea quien elija a los mejores de una lista de preseleccionados con la esperanza de transparentar el sistema judicial en el país.

¿Fue correcta la determinación? ¿Se pudo erradicar la corrupción y la politización en el Órgano Judicial? El exvicepresidente Álvaro García Linera reconoce que no fue así, porque se pasó de la designación a dedo hecha por los partidos políticos a la preselección de los candidatos que eran arropados por los diferentes sectores sociales.

“Si bien ahí ya no hubo el cuoteo de los jefes de partidos políticos más el presidente; sí, evidentemente, me ha tocado ver en la última preselección, lo que ha habido es cuoteo de líderes de las federaciones y confederaciones. Mucho más democrático a que sea el señor presidente de partido, que sea un ejecutivo de la confederación campesina, o de las Bartolinas, fue más democrático y más plebeyo y me siento orgulloso de eso, pero no fue la solución”, aseguró.

El exmandatario justifica esa decisión porque se quería arrancar el poder de decisión de los partidos políticos, quienes elegían “a sus amigos”, no así “a los mejores” juristas como se decía en ese entonces; por ello, la determinación de trasladar la decisión a la gente, “suena bonito, pero para llegar al voto universal hay que hacer una preselección”. Y es ahí que se traslada el poder de elegir a las agrupaciones sindicales afines al MAS.

La aceptación de García Linera sobre el “cuoteo” en el Órgano Judicial desmiente las aseveraciones del expresidente Evo Morales, quien defendió las elecciones judiciales como el único camino para garantizar transparencia en la justicia y negó en todo momento que el Movimiento al Socialismo haya definido las candidaturas para ese poder del Estado.

El exvicepresidente reconoce que “la solución tampoco fue solución, y tengo que admitirlo públicamente”, pero rechaza la posibilidad de una elección de magistrados por una comisión de notables. ¿Qué notables?, ¿notables de qué?, cuestiona para luego concluir en que se tiene que discutir entre todas las fuerzas vivas del país el mejor camino para solucionar la crisis judicial que atraviesa el país.

