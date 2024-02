Gobierno argentino negó que el presidente haya realizado una publicación ofensiva para las personas con Síndrome de Down

En redes sociales acusaron a Javier Milei de darle “me gusta” a una imagen en la que se veía al gobernador de Chubut Ignacio Torres retratado con los rasgos de una persona con Síndrome de Down

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/02/eWQj0Isj-34105382.mp4 Video: Manuel Adorni desmintió que Javier Milei le haya dado me gusta a una publicación ofensiva para las personas con Síndrome de Down

Fuente: infobae.com

El vocero presidencial, Manuel Adorni, desmintió que Javier Milei haya realizado una publicación ofensiva hacia las personas con Síndrome de Down.

“El Presidente no fue partícipe de semejante aberración”, aseguró el funcionario en su contacto habitual con periodistas en Casa Rosada.

Y ante una repregunta, insistió: “Eso entiendo que no ocurrió”.

Para entender el origen de la polémica hay que retrotraerse al fin de semana, cuando en medio de la pelea entre el gobierno nacional y la provincia de Chubut en redes sociales le adjudicaron al presidente Milei un accionar que hoy la Casa Rosada aseguró que nunca existió.

Usuarios de X (Twitter) difundieron una captura de imagen en la que figuraba que el jefe de Estado le había dado “me gusta” -herramienta para respaldar un posteo de otro usuario-a una publicación en donde se podía ver al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, graficado con rasgos de una persona con Síndrome de Down.

La acusación provocó la reacción de Torres, el protagonista de la imagen, y de la Asociación Argentina de Síndrome de Down, que exigió públicamente un pedido de disculpas del Presidente.

La imagen en cuestión, que fue obviada a propósito en esta nota, habría sido publicada por el usuario @liberaldeMilei, quien restringió el acceso a su cuenta.

Un servicio que analiza la actividad en Twitter del Presidente registró que hubo un “me gusta” de Milei a @liberaldeMilei aunque no se puede chequear que el posteo haya contenido la foto agraviante.

“Nos duele que se haya provocado semejante dolor entre personas que nosotros respetamos y tengo razones personales para decir lo que estoy diciendo”, desarrolló Adorni en la conferencia de prensa de este miércoles.

“Lamentamos profundamente todo lo que ocurrió, no fue partícipe de semejante aberración el presidente Milei”, dijo el vocero.

“Entiendo que esa publicación luego desapareció, no recuerdo el nombre de usuario, pero por supuesto apelamos a que este tipo de cuestiones no vuelvan a ocurrir en ningún ámbito y bajo ninguna circunstancia; es doloroso y a nivel personal me duele muchísimo”, completó.