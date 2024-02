Hombre roció alcohol y trató de quemar viva a su pareja, quien salvó su vida saltando desde el edificio

Fuente: Unitel

Un hombre intentó quemar viva a su pareja, de 30 años de edad, en la zona de Villa Adela de la ciudad de El Alto. Según el informe policial, el agresor roció alcohol a la mujer y le prendió fuego.

El director departamental de la Fuerza de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Jhonny Vega, indicó que el agresor hizo una amenaza antes de atacarla.

“Menciona ‘si no me vas a pertenecer, no vas a estar con nadie’. Por lo cual toma una botella de alcohol rocía a la señora con el alcohol y posteriormente, le prende fuego y se prende fuego”, reportó el jefe policial.