Identifican cinco infracciones en tratamiento de proyecto de ley

Identifican al menos cinco vulneraciones en el tratamiento del proyecto de ley crediticia para la construcción de la doble vía Caracollo–Colomi, que van desde no someter la votación, la “alteración” del orden del día hasta la falta de mayoría absoluta, las que invalidarían la supuesta aprobación y el documento podría ser rechazado en el Senado.

“Para nosotros el proyecto de ley (proyecto de ley 079/2023-2024) no está aprobado. Entonces mínimamente son esas cinco irregularidades flagrantes que anoche (y esta madrugada) se vulneraron nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados”, aseguró el diputado Héctor Arce.

La presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, la arcista Verónica Challco, informó que la citada ley fue aprobada por su voto de desempate. Dijo que en realidad había 103 diputados, cuyos votos contaron, y no así 105 como señalan los opositores.

El diputado Arce, informó que la primera vulneración es el no haber sometido a votación la “alteración” del orden del día, pues en más de seis horas de debate no se había consensuado y lo que correspondía era votar.

“Entre las irregularidades, primero, había dos propuestas en la sesión. Nosotros queríamos que se altere (el orden del día) y como primer punto queríamos que se trate las leyes 073 y 075, y los arcistas choquehuanquistas no querían alterar el orden del día”, dijo Arce.

Detalló que, en este punto, Challco tenía la obligación de poner en consideración y someter a votación del pleno de Diputados. “Se tenía que poner en votación, (la presidenta) no ha puesto en consideración y esa es la primera irregularidad”, sostuvo.

La segunda vulneración, según el diputado evista, es que la testera no estaba toda la directiva y Challco llevó la sesión sola junto a una secretaria. “En la directiva tienen que estar, mínimo, un presidente y dos secretarios (…)”, explicó.

La tercera irregularidad, prosiguió, fue el ingreso de sectores afines al arcismo, los mismos que se apostaron en las graderías del hemiciclo y en puertas, donde se realizaba la sesión, además no dejaban salir a ningún legislador bajo el argumento de que deben aprobar las leyes económicas.

La cuarta vulnerabilidad estaba referida con el sistema electrónico de votación que, según Arce, estaba manipulado. “Ese sistema estaba manipulado y en la votación se ha cometido, yo creo delitos penales, porque tenemos las pruebas de que existía en la votación tres votos de abstención y en el sistema solo aparece uno. Segundo, no se dejó votar a cinco diputados de La Paz, porque nos dicen pueden votar y el sistema se prende y luego votar, sí o no o abstención. Había tres formas de votación y pues a cinco diputados no les dejaron votar”, aseveró.

La última o quinta vulneración tiene que ver con el proyecto de ley 079/2023-2024, construcción doble vía Caracollo-Colomi; tramo 2B Confital–Bombeo, que fue aprobado la madrugada de este viernes sin la mayoría absoluta, como manda el Reglamento de Debates de la Cámara de Diputados y esto tiene que ver, explicó, con el sistema de votación. (Brújula Digital)

