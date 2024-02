Jaclyn Smith, el ángel de Charlie que se fue de un hotel sin pagar por no querer mostrar sus piernas y el juego mágico que la mantiene espléndida

A los 78 años, la actriz conserva esa belleza clásica que la distinguió en la mítica serie de los ‘70. Aunque famosa como actriz, se hizo millonaria como empresaria. Y luego de tres matrimonios fallidos, su corazón encontró el amor en un cardiólogo

Jaclyn Smith (Foto: Charles Eshelman/FilmMagic)Getty Images





Fuente: infobae.com

Las que fuimos niñas en los 70 y somos señoras en el 2024 no podemos menos que idealizar y admirar a Jaclyn Smith. La morocha fue una de las inolvidables integrantes de Los ángeles de Charlie, la mítica serie de televisión de los 70. En esos tiempos esas tres intrépidas y bellas actrices, Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith, eran el ideal de casi toda nena que no solo quería lucir como ellas, también vivir sus aventuras. Esas niñas hoy son mujeres que al observar a Jaclyn Smith, la siguen idealizando. Es que a los 78 años, la actriz no solo conserva belleza, también sigue siendo la dueña indiscutible de su vida.

Nacida el 26 de octubre de 1945 en Houston, Jacklyn parecía destinada al baile más que a la actuación. A los tres años se calzó las zapatillas de punta y no se las sacó hasta la universidad. Sintió que Texas era un gran destino si quería dedicarse a la industria petrolera pero no a la de los musicales y partió a Nueva York. Estuvo en distintas producciones como Bye Bye Birdie, West Side Story y Gentlemen Prefer Blondes.

Las grandes oportunidades llegaron no para mostrar su habilidades como bailarina sino para explotar su belleza. Un productor la vio y encantado con su rostro angelical y clásico le propuso protagonizar un comercial para una marca de cosméticos. Aceptó y así fue como millones de estadounidenses la conocieron como la Chica Breck de la publicidad de un shampoo.

Su rostro se hizo tan popular que la llamaron para participar de distintas series McCloud, The Rookies y Switch. Fue en 1976 cuando recibió el llamado que le cambiaría la vida. Aaron Spelling, el productor más poderoso de Hollywood y quizá en ese momento también del mundo, la convocaba para meterse en la piel de Kelly Garrett, una de las tres ángeles de Charlie.

Aunque pocos confiaban en su éxito, la serie se convirtió en un suceso mundial. A primera mirada era Farrah Fawcett con su sonrisa y cabellera deslumbrante, la que “picaba en punta” en el favoritismo de los seguidores. Pero, Smith también contaba con su legión de enamorados y de admiradoras que en las peluquerías exigían “El brushing de Kelly Garret”. Sus labios carnosos y belleza clásica despertaban pasiones. Todavía millones de fans guardan en su memoria el momento en el que salía de la piscina con un bikini blanco para contestar, por primera vez, a la llamada de “toca ir a trabajar” de Charlie. Eran llamativas sus piernas kilométricas a las que sin embargo, la actriz detestaba porque las consideraba tiesas y demasiado largas.

Como Kelly la actriz consiguió un nivel de popularidad y de ganancias sin precedentes. Y si para muestra alcanza un botón, le ofrecemos al lector uno. En 1981, un centro comercial de Málaga la contrató para grabar un spot comercial por lo que le pagó cien mil dólares. El contrato era por dos días, pero entonces se vivió una situación insólita. Smith llegó a España, pero se negó a ponerse vestidos que mostraron sus piernas porque la acomplejaban. Los representantes de la actriz comenzaron a negociar con los del centro comercial qué prendas se pondría. Pero mientras los españoles en pleno “destape” querían una propuesta más osada, Smith quería otra más recatada.

Mientras sus representantes negociaban, los fans se agolpaban en el shopping para verla y ella se dedicaba a pasear ya que hasta ese momento no le pagaban por trabajar. Como no se logró un acuerdo volvió a Estados Unidos. Entonces y según reseña La Opinión de Málaga ocurrió una situación insólita porque no abonó los gastos del hotel ya que consideró que lo debían pagar quienes la habían contratado, pero estos alegaban que como ella no había trabajado no debían abonar su estadía. Conclusión, el hotel terminó dándole la estadía gratis y la puso en sus libros contables como “gastos de promoción”.

Como contó Infobae, Los ángeles de Charlie fue un éxito rotundo gracias al elenco original: Farrah Fawcett, Jaclyn Smith y Kate Jackson. Pero distintas desavenencias entre productores y actrices hicieron que el trío inicial se modificara. El único ángel que permaneció hasta el final de la serie fue Smith.

Tras el final del programa dio vida a Jacky Kennedy en una tv-movie por la que fue nominada a un Globo de Oro. Luego se convirtió en estrella invitada en distintas series como CSI y La ley y el orden y protagonizó miniseries como Rage of Angels, George Washington, Rage of Angels: The Story Continues, The Bourne Identity y Álbum familiar, también fue la conductora del reality Shear Genius. En 2003 participó en la película Los ángeles de Charlie: al límite.

Si como actriz, Smith quizá no hizo una carrera descollante, sí demostró su astucia para los negocios. Fue una de las primeras celebridades en descubrir que su nombre era una marca mucho más importante que otras que la convocaban a promocionar. En 1985 lanzó una colección de ropa y accesorios propia que se vendió en distintas tiendas y resultó un éxito. No se quedó en la indumentaria y años después agregó productos de decoración y textiles para el hogar. “Fui la primera actriz que creó su propia línea en un momento en que todos simplemente prestaban su nombre a un producto. Me dijeron que no debería hacerlo, pero probablemente fue la mejor decisión que he tomado nunca”, contó en una entrevista en CBS. Se calcula que cien millones de mujeres compraron alguna de sus prendas. Su último emprendimiento fue una línea de pelucas.

En el amor no le fue mal. Su primer marido fue el actor Roger Davis. Luego de dos citas y sin convivencia previa dieron el sí en 1968. El matrimonio duró hasta 1975. La separación fue tan dura que sus padres se enteraron por la prensa ya que ella no se animó a revelarlo. Divorciada de Davis, se enamoró de Dennis Cole cuando él apareció como estrella invitada en Los ángeles de Charlie. Salieron durante 19 meses y se casaron en 1978. La pareja duró hasta 1981 entre rumores de numerosas infidelidades de Davis.

Durante esta relación, Jaclyn se encariñó con el hijo de su pareja, Joe, con quien siguió teniendo una relación cercana de amistad aun después de su ruptura. El asesinato del joven durante un robo en 1991 significó un duro golpe para la actriz.

Al terminar el gran éxito de su carrera, la intérprete se dio una nueva oportunidad en el amor con el productor y director de fotografía inglés Tony Richmond. Nunca se supo cómo se conocieron pero al año de salir, Jaclyn volvió a dar el sí. Tuvieron dos hijos Spencer Margaret y Gaston. La actriz estaba tan feliz con su pareja que aseguraba que sentía que sus dos matrimonios anteriores no habían sido reales.

Algunos problemas de adicción de Richmond más diferencias individuales minaron la pareja que se separó en 1989. El divorcio fue complejo. Ambos querían la custodia exclusiva de los hijos. Finalmente, Jaclyn acordó que sus hijos se quedaran solo con ella a cambio de cuatro millones de dólares.

Su último gran amor lo encontró en un lugar inesperado. No fue en una cita a ciegas ni en un estudio de televisión, sino en el Hospital Memorial Hermann de Houston, Texas. Habían operado a su padre de un bypass cuádruple cuando su madre le pidió a Brad Allen, el cirujano a cargo de la intervención, que acompañara a su hija hasta el auto. “Mi mamá no quería que caminara sola hasta el estacionamiento para que él me acompañara”, contó en la revista Closer en 2014. “¿Quién hubiera soñado que podría haber sucedido? Es amable y vi pureza de corazón”. Están juntos desde 1997.

En 2002 la vida puso a la actriz en uno de sus momentos más difíciles. Descubrió un nódulo en su pecho que en la consulta médica se descubrió que era cáncer. Se sometió a una lumpectomía (procedimiento para retirar el tumor) y recibió un tratamiento de radiación, cinco veces a la semana. Una vez recuperada, se convirtió en vocera del programa estadounidense Strength in Knowing: The Facts and Fiction of Breast Cancer Risks, que procura revelar los mitos, las verdades y los riesgos del cáncer de seno.

Más cerca de los 80 que de los 70, la actriz se mantiene activa en redes y en su Instagram suele contar trucos sobre su belleza a prueba de calendarios. Asegura que el secreto está en una buena rutina de ejercicios y en beber un batido verde compuesto por medio pepino, media manzana, jugo de un limón, un tallo de apio, un poquitín de jengibre, un puñado de espinacas y otro de col rizada. Esta cronista por ahora no lo intentó, pero si algún lector o lectora se anima espero que comparta su experiencia. Porque si como ángel de Charlie, Jaclyn podía correr sin transpirar ni despeinarse, seguramente también puede envejecer sin arrugarse.