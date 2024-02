Argentina: Javier Milei volvió a criticar a los políticos «corruptos» y advirtió que profundizará el ajuste a las provincias

El Presidente volvió a apuntar contra los gobernadores y, tras la quita de los subsidios al transporte, adelantó más recortes. Dijo que con el retiro de la Ley Ómnibus dejó “en evidencia quiénes son la mugre de la política”

Desde Roma, donde tiene previsto participar de la canonización de Mama Antula y mantener una audiencia privada con el papa Francisco, el presidente Javier Milei volvió a atacar con dureza a diputados y gobernadores tras la caída de la Ley Ómnibus, advirtió por más recortes a las provincias y aseguró que no va a negociar su plan económico.

El mandatario dijo además que lo que ocurrió con el debate de la Ley Ómnibus fue “maravilloso” porque, al ordenar que se retire el proyecto de la discusión en el recinto, dejó “en evidencia quiénes son la mugre de la política”.

“Obviamente, cuantas menos herramientas tenga, más tengo que profundizar el ajuste del gasto público”, respondió cuando el periodista Marcelo Bonelli le preguntó en radio Mitre si habrá más recortes en los fondos que el Gobierno nacional envía a las provincias. “¿Acaso no lo puedo hacer? ¿Acaso las provincias no tienen sus propios recursos? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico, no voy a negociar bajo ningún punto de vista la meta del déficit cero, no voy a negociar de ninguna manera el saneamiento del Banco Central. La economía va a salir adelante. Voy a exterminar la inflación, voy a terminar con la inseguridad y, en el medio, voy dejando en evidencia quiénes son los políticos corruptos”, añadió.

Al ser consultado por la caída de la sesión en la Cámara baja, en la cual se debatía la Ley Ómnibus, el mandatario nacional volvió a ser muy duro con los legisladores que votaron en contra del proyecto. “Los diputados que han traicionado las ideas de la libertad y que han engañado al electorado diciendo que venían por el cambio demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta. Lo que ha pasado es muy interesante porque demostró quiénes son los que están del lado del cambio y quiénes son los estafadores y están en política no para servirle a la gente sino para hacer negocios. Eso es muy positivo, como principio de revelación es fabuloso lo que ha pasado”, reflexionó en declaraciones radiales.

Y en la misma línea, añadió: “Los que hablan de consenso son unos corruptos. Viva el consenso es viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega de cargos a cambio de plata. Esto no debería sorprendernos. Ya en algún momento, algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes tenía que entregar cargos y favores a la política. Nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, de esa manera perversa, donde se hacen negocios”.

Con evidente molestia por el traspié sufrido en el Palacio Legislativo, el presidente Milei destacó que el inconveniente central con la oposición comenzó “cuando se empezó a tratar el tema de los fideicomisos, que son cajas donde roba la política”.

“Hay que explicárselo a la gente. Esto estalló cuando empezaron a tocar la caja de donde roba la política, entonces muchos diputados dejaron los dedos marcados. Es maravillosos lo que pasó, por eso di la orden de bajar la ley, porque dejé en evidencia quiénes son la casta, los corruptos, la mugre de la política, quiénes son los que arruionan la vida de los argentinos”, sentenció en otro tramo de la entrevista.

En cuanto a la quita de subsidios a las empresas de transporte en el interior, fuertemente rechazada por los gobernadores, Milei explicó que esta medida busca “dejar en claro el despilfarro y la corrupción que hay en las distintas provincias”.

“El gobernador de Córdoba (Martín Llaryora) llorando por 20 mil millones de pesos por los subsidios y sucede que paga en pauta oficial 27 mil millones de pesos. Que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Lo mismo le pasa el gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro). Lo que vamos a hacer es mostrar quiénes votan en contra de la gente y dejar en claro el despilfarro y la corrupción que hay en las distintas provincias. Vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto”, aseguró.

Firme en su postura, el Jefe de Estado continuó: “Nosotros hemos avisado que, dado los desmadres que estaban llevando a cabo, dimos una primera señal de que estaban actuando mal cuando quitamos el capitulo cuatro. Nosotros creíamos que llegábamos al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Lo logramos en enero. Hemos avisado que si no nos daban las herramientas, íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Nosotros les hemos bajado las transferencias un 98%. La gente quería que hiciéramos el ajuste y que el ajuste lo haga la política.Que ahora los gobernadores hagan el ajuste, que es lo que tienen que hacer. Yo tengo que afrontar un ajuste de 15 puntos del PBI y ellos, todos juntos, no pueden afrontar un ajuste de 1,5 puntos. Que dejen de gastar de manera espuria, que dejen de contratar tanta pauta oficial para que los medios y los periodistas corruptos hablen bien de ellos, que dejen de gastar en recitales para contratar periodistas que después hablen bien de ellos”.

A pesar de que su proyecto ahora volvió a comisiones, el presidente Milei se mostró optimista sobre el futuro político del país, al considerar que el sistema electoral se encargará de ir “depurando” el Congreso, razón por la cual vaticinó que para 2025 habrá un recinto “mucho más comprometido con las ideas de la libertad”.

Dolarización y la relación con Mauricio Macri

Durante otro tramo de la entrevista, Milei fue consultado por uno de sus principales pilares de campaña: la dolarización. Y el mandatario nacional sostuvo que se está “muy cerca” de concretar dicho proceso. Tenemos cerca de 7 mil millones de dólares de reserva, estamos a 500 millones, o sea nada, y la base monetaria son 8 mil millones”, explicó con optimismo.

No obstante, aclaró: “Pero antes hay que hacer reformas dentro del sistema financiero para que sea apto para un sistema dolarizado”.

Al referirse a la relación que mantiene con el ex presidente Mauricio Macri y la posibilidad de una fusión a futuro con el PRO, él prefirió hablar de “un ordenamiento político” con ese espacio.

El presidente Javier Milei junto al ex mandatario Mauricio Macri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa, Luis Petri.

“Siempre hablé de un ordenamiento político, si no la ven, no la ven. Yo tengo un diálogo fluido con el presidente Macri, nos llevamos muy bien, y además estoy infinitamente orgulloso y plenamente satisfecho de Patricia Bullrich y Luis Petri (sus ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente-.”.