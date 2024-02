Javier Tebas: “Hay un 99% de posibilidades de que Mbappé fiche por el Real Madrid”

Una gran pérdida para la Ligue 1: “Con todos sus defectos, el PSG ha construido una marca en los últimos diez años. La Ligue 1, por su parte, aún debe trabajar más su marca. A corto plazo, la marcha de Mbappé no es una buena noticia, pero la estrategia de la LFP (Liga de Fútbol Profesional) debe pensarse a medio y largo plazo”.

Superliga: “El problema no es el Real Madrid, sino Florentino Pérez y su visión tan personal. Cada día hay más aficionados del Real Madrid a los que no les gusta la línea de la Superliga. El Barcelona está más atrás. No están a la vanguardia de este proyecto. Florentino sabe gestionar muy bien un club, pero no sabe nada de gestionar competiciones (…) El proyecto de la Superliga comenzó en 2000 con el G14 (grandes clubes europeos que ya desafiaban el poder de la UEFA) y en los últimos 24 años ha habido varios proyectos, todos liderados por Florentino Pérez. No van a tener éxito. El proyecto de la A22, que es el de Florentino Pérez, debe obtener el permiso de la UEFA. Y todavía no lo han hecho. El formato que han presentado atenta contra dos valores esenciales del modelo deportivo europeo: la solidaridad y la meritocracia”.

Laporta y la Superliga: “También dijo Laporta que si no ocurría en ese plazo, se retiraría. Los tribunales dicen que se necesita autorización de la UEFA, y nadie ha pedido autorización… ¿Cómo van a empezar? De momento, están enviando líneas para ver si pueden pescar algo. Seguirán necesitando más de dos clubes”.

El PSG y su ‘Superliga’ en 2020: “Ha habido muchos proyectos. Muchos de los grandes clubes, no sólo el PSG, piensan que hay que reformar el fútbol europeo con cambios de formato y nuevas competiciones. Pero todas estas ideas, como la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, están destruyendo el fútbol. Nos opusimos al proyecto del PSG, como a todos los demás (…) Sabemos lo que pienso sobre todo esto desde hace mucho tiempo. Pero ahora, prefiero unir fuerzas contra la Superliga y mis problemas con (Nasser) Al Khelaïfi (el presidente del PSG), los dejo un poco de lado. Todos mis esfuerzos se centran en la Superliga. Pero sigo teniendo la misma visión. Las ligas nacionales corren un gran peligro si no cambiamos el modelo de gobernanza del fútbol europeo”.