Kim Kardashian reveló los requisitos para su próximo noviazgo en medio de rumores de romance con Odell Beckham Jr.

En medio de meses de rumores de romance con el jugador de fútbol americano Odell Beckham Jr., Kim Kardashian, conocida por su mediático imperio empresarial, dejó al descubierto una faceta más personal: su peculiar método para encontrar el amor. La estrella de The Kardashians confesó que, al igual que muchas mujeres en la era moderna, utiliza una lista en las notas de su teléfono para enumerar las características que busca en una pareja ideal.

Corden intentó analizar a la fundadora de SKIMS mientras le sugería que ella ama “las etapas iniciales del amor”, y que eso, a veces, tiende a confundirla en sus relaciones. Sin embargo, Kim mencionó que sabe lo que quiere en un hombre. Por ello, el entrevistador le pidió a la millonaria socialité que nombrara solo cuatro requisitos de los que confesó tiene anotados respecto a su próxima pareja ideal.

Kardashian dijo que no busca un salvador ni un proveedor. Ella se define como una mujer independiente y exitosa que no necesita ser “niñera todo el tiempo”. Mientras leía su lista, dijo: “Responsable de las acciones. Que rinda cuentas. Buena dentadura. Que pueda valerse por sí solo”. Y añadió: “Solamente una buena persona genuina, que sea enfocada y que tenga sus propias motivaciones en la vida.”

Al encontrarse mencionando más de cuatro requisitos, Kim le dijo a James entre risas: “¡La lista es tan larga! Me estoy tropezando tratando de pensar en solo cuatro.” Pero la estrella de reality “no es tan ilusa” y sabe que no podrá encontrar perfección en una persona que pueda marcar “todas las casillas”.

Aun así, Kardashian, que se ha casado tres veces en matrimonios anteriores con figuras como Kanye West, Kris Humphries y Damon Thomas, se confesó como “la romántica más grande y empedernida”. Sin embargo, tras su divorcio del rapero hace dos años, se encuentra en una encrucijada sentimental y no sabe si se volvería a casar. “Habrá momentos en los que me diga: ‘¿Sabes? Entiendo que mi vida es muy grande y entiendo que hace falta una persona muy, muy, muy especial y única para querer ocuparse de eso’”, dijo.

La empresaria reconoció que encontrar un hombre que encaje en su ritmo frenético y complemente su estilo de vida no es tarea fácil. Sin embargo, añadió que el elegido no se aburriría con ella: “Creo que mi vida es muy divertida y que quienquiera que llegue a mi vida se lo pasará muy bien, pero es mucho”.

Pese a estar soltera desde mediados de 2022 cuando rompió con su ex Pete Davidson, la empresaria, que comparte con West a sus hijos North, de 10 años, Saint, de 8, Chicago, de 6, y Psalm, de 4, admitió que “no se siente sola”. “Estoy bien. Tengo a mis hijos, tengo trabajo, tengo a mi familia, pero sería lindo compartir tu vida con alguien, pero cuando lo haces, es algo tan grande, que no me lo tomo a la ligera”, continuó.

Las especulaciones en torno a un posible romance con Odell Beckham Jr., jugador de los Baltimore Ravens, han ido cobrando más fuerza recientemente, sobre todo tras ser vistos juntos este fin de semana en el hotel Wynn de Las Vegas después de asistir a la fiesta de Fanatics previa al Super Bowl. Según dijeron fuentes cercanas a Us Weekly, ambos están “tomando las cosas en serio”.

Los rumores de un romance entre Kardashian y Beckham comenzaron a circular a mediados de 2023. Según reportó previamente Page Six, la pareja ha estado manteniendo una relación meramente casual, ya que ella está priorizando a sus hijos y negocios en este momento.

Por su parte, el jugador de fútbol americano se está adaptando a su nueva vida como padre soltero. Odell tiene un hijo de un año con su ex pareja Lauren “Lolo” Wood, de quien se separó a principios de 2023 tras cuatro años de relación.