La Casa Blanca carga contra el informe que califica a Biden de «anciano con mala memoria»

Fuente: https://actualidad.rt.com

La Casa Blanca criticó duramente este viernes el informe de un fiscal independiente que apunta a problemas con las capacidades cognitivas del presidente Joe Biden. Los partidarios del mandatario estadounidense consideran que el documento contiene críticas «erróneas e inapropiadas».

Durante una conferencia de prensa, el portavoz de Supervisión e Investigaciones de la Casa Blanca, Ian Sams, declaró que aunque el reporte del fiscal especial Robert Hur, del Departamento de Justicia, exculpaba a Biden de cualquier delito relacionado con su manejo de papeles clasificados, «la conducta de la investigación en todo momento y los comentarios innecesarios en el informe son preocupantes e inapropiados».

Al mismo tiempo, el funcionario sugirió que el fiscal también podría haberse sentido presionado por no acusar al presidente demócrata. «Cuando eres el primer abogado especial de la historia que no acusa a nadie, hay presión para criticar y hacer declaraciones que, de otro modo, quizá no harías», dijo.

Señaló que durante los últimos años, los republicanos en el Congreso y en otros lugares «han estado atacando a los fiscales que no hacen lo que los republicanos quieren políticamente». «Esa realidad crea una tonelada de presión. Y en ese ambiente político de presión, cuando la conclusión inevitable es que los hechos y las pruebas no apoyan ninguna acusación, uno se pregunta por qué este informe dedica tiempo a hacer críticas innecesarias e inapropiadas al presidente», afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, también subrayó que las descripciones del mandatario incluidas en el informe eran «inexactas e inapropiadas». «La forma en que se caracterizaba el comportamiento del presidente en ese informe no podía ser más errónea en cuanto a los hechos y claramente es innecesaria y está motivada políticamente», dijo en la misma jornada a ABC News.

«Un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria»

En el informe, que puso fin a un año de pesquisa, Robert Hur concluyó que Biden «retuvo y reveló intencionadamente materiales clasificados después de su vicepresidencia, cuando era un ciudadano privado». Sin embargo, Biden fue eximido de los cargos, entre otras razones, por las «limitaciones significativas» en su memoria. «También hemos considerado que, en el juicio, el señor Biden probablemente se presentaría ante un jurado, como lo hizo durante nuestra entrevista, como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria», asevera el reporte.

🗣️ Biden culpa a su personal por el mal manejo de documentos clasificados Joe Biden culpó a su personal por su mal manejo de documentos clasificados cuando respondía preguntas a la prensa, tras ofrecer este jueves un discurso no anunciado a la sociedad estadounidense. pic.twitter.com/mlSv0t1UGb — Sepa Más (@Sepa_mass) February 9, 2024

«No recordaba, ni siquiera al cabo de varios años, cuándo murió su hijo Beau», detalló en el informe. El presidente respondió airadamente a las afirmaciones del abogado especial en una rueda de prensa organizada apresuradamente este jueves, insistiendo: «Mi memoria está bien». Pero más tarde, en la misma sesión informativa, se refirió erróneamente al mandatario egipcio, Abdulfatah al Sisi, como «el presidente de México».