La Gobernación cruceña realiza teatro preventivo en las calles contra la violencia e inseguridad

Seguridad. Autoridades llevan adelante las jornadas de concienciación a días previo del Carnaval.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz a través de la Secretaría Departamental de Seguridad Ciudadana continúa con la campaña “Carnaval Seguro”, donde el equipo técnico de capacitadores junto a la Unidad de rescate, realizó un teatro preventivo de concienciación en seguridad ciudadana, violencia, tránsito y riesgo, durante los días de carnaval.

Micaela Cuellar, secretaria de Seguridad Ciudadana, informó que la finalidad de la Campaña es reducir los índices de inseguridad, accidentes y hechos de violencia que se registraron años pasados en las fechas de Carnaval.

Asimismo, realizó recomendaciones sobre no exceder en el consumo de bebidas alcohólicas para evitar el maltrato hacia las mujeres, niños y familia. También sugirió el uso de preservativos para prevenir enfermedades o embarazos no deseados. “Si usted va a viajar evite los accidentes, no exceda los límites de velocidad y lleve un botiquín”, dijo.

Al finalizar, Cuellar indicó que la Unidad de Rescate de la Gobernación, estará atenta ante cualquier emergencia y que la población puede llamar a la línea gratuita 800148139 para solicitar ayuda.