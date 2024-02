‘La sociedad de la nieve’ se corona en los Premios Goya 2024 con 12 estatuillas

La película de J.A. Bayona hace historia en una ceremonia en la que se lo ha llevado prácticamente todo. Se trata de la primera producción que hace historia en los galardones de la Academia.

Director J. A. Bayona reacts as he receives the Best Film award for «Society of the Snow» during the Spanish Film Academy’s Goya Awards ceremony in Valladolid, Spain February 11, 2024. REUTERS/Ana Beltran

Fuente: Infobae

La película de Juan Antonio Bayona parece que ha nacido para batir todos los récords históricos del cine español. Primero se llevó el Premio del Público en el Festival de San Sebastián con la nota más alta hasta el momento. Después se estrenó en Netflix y se convirtió en un auténtico éxito global acumulando una cantidad de visionados nunca imaginada por una producción española. Fue elegida para representar a España en los Oscar y finalmente fue nominada en dos categorías, mejor película internacional y mejor maquillaje y peluquería.

Una película de J. A. Bayona sobre una de las historias más impresionantes del siglo XX y seleccionada para representar a España en los Oscar 2024, llega a algunos cines en diciembre y a Netflix el 4 de enero. (Netflix)

Ahora, ha seguido construyendo su propio mito en la 38ª edición de los Premios de la Academia de Cine. De las 13 nominaciones a las que optaba, ha ganado 12, quedándose muy cerca del récord que sigue ostentando Mar adentro de Alejandro Amenábar, que alcanzó los 14 galardones. Solo la categoría al mejor guion adaptado se le ha escapado.

En cualquier caso, ha habido poco espacio para todas las demás películas que competían, ya que La sociedad de la nieve ha acaparado el palmarés: Mejor Vestuario, Mejores Efectos Especiales, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Producción, Mejor Música Original (Michael Giacchino), Mejor Actor Revelación (Matía Recalt).

J.A. Bayona se ha llevado también el Goya al Mejor Director, el cuarto que consigue, después de su ópera prima El orfanato, Lo imposible y Un monstruo viene a verme. En su discurso se lo ha dedicado al público y ha deseado una industria de cine más fuerte. La categoría reina, la de mejor película, ha sido la coronación definitiva dentro de una noche repleta de emociones para el equipo de La sociedad de la nieve.

Tres premios para ‘20.000 especies de abejas’

La directora Estibaliz Urresola recibe el Goya a Mejor Director Novel por ‘20.000 especies de abejas’, durante la ceremonia de entrega de la 38 edición de los Premios Goya celebrada este sábado en Valladolid. EFE/Chema Moya La directora Estibaliz Urresola recibe el Goya a Mejor Director Novel por ‘20.000 especies de abejas’, durante la ceremonia de entrega de la 38 edición de los Premios Goya celebrada este sábado en Valladolid. EFE/Chema Moya

El Premio a la Mejor Dirección Nobel ha ido a parar a la favorita, Estíbaliz Urresola por 20.000 especies de abejas, que ha recogido el premio de manos de Jaione Camboira (O Corno) y de Alauda Ruíz de Azúa, la anterior ganadora por Cinco lobitos: “Me siento parte de una cadena, cada vez somos más mujeres para decir se acabó, que no queremos más violencia y acoso, ni en el cine ni en ninguna parte”. Sin duda, ha sido uno de los pocos ‘speech’ políticos y reivindicativos. “20.000 especies de abejas habla sobre la importancia de nombrar las cosas, y por eso tenemos que decir a nuestros gobiernos que paren el genocidio en Gaza”. Además, Urresola ha ganado el Goya al Mejor Guion Original por un trabajo tan preciso como delicado. Para la película de Urresola también ha ido a parar el Goya a la Mejor Actriz de Reparto, Ane Gabarain, que emociona gracias a su papel de abuela que comprende a la perfección a su nieta, que reivindica su identidad trans. Precisamente ha recogido el premio de manos de Sofia Otero, la pequeña de 9 años que se llevó el Oso de Oro de Berlín.

El actor David Verdaguer recibe el Goya a Mejor Actor Protagonista por ‘Saben aquell’, durante la ceremonia de entrega de la 38 edición de los Premios Goya celebrada este sábado en Valladolid. EFE/Chema Moya

En la categoría de interpretación, el Goya al mejor actor ha ido a parar a David Verdaguer, por encarnar al cómico Eugenio en la película de David Trueba Saben Aquell. Es su segunda estatuilla tras la que recogió como actor de reparto por Verano 1993. El de mejor actriz lo ha recogido Malena Alterio por Que nadie duerma, la película de Antonio Méndez Esparza que adapta la novela de Juan José Millás. Ha hecho prácticamente pleno en todos los galardones de la temporada por un papel al límite en el que se mezcla el drama y el surrealismo a través de un código de lo más extraño y absorbente.

Janet Novas, la absoluta protagonista de O Corno, que ganó el Festival de San Sebastián, se ha alzado con el premio a la mejor actriz revelación. En ella interpreta a una mujer que ayuda a asistir en el parto a las embarazadas y que debe de huir de su pueblo por practicar un aborto a una joven, siendo perseguida por toda la comunidad.

Director of «Robot Dreams» Pablo Berger receives Best Adapted Screenplay award during the Spanish Film Academy’s Goya Awards ceremony in Valladolid, Spain February 11, 2024. REUTERS/Ana Beltran

Como no podía ser de otra manera, Robot Dreams, de Pablo Berger, ha ganado el Goya a la Mejor Película de Animación, una categoría en la que también compite en los Premios Oscar. También ha conseguido alzarse con el Goya al Mejor Guion Adaptado por la novela gráfica de Sara Varon. “Antes que director soy guionista, contador de cuentos, por eso me hace especial ilusión este premio”, ha dicho.

Bayona también ha sido el protagonista al ser el encargado de entregar el Goya Internacional a Sigourney Weaver, con la que trabajó en Un monstruo viene a verme (por la que ya estuvo nominada como mejor actriz de reparto).

La mítica intérprete, muy emocionada, ha hablado de su necesidad de salirse del mapa, de los límites del cine de Hollywood, de hacer películas en las que la mujer fuera poderosa y de los monstruos de ficción y también de los reales. “Bill Murray siempre me dice que mi interpretación es mejor doblada en español y la hace María Luisa Solá”, ha dicho para terminar.

Ha sido una gala más que correcta conducida por Ana Belén y Los Javis, que han ejercido de maestros de ceremonias alternando numerosos musicales con momentos de confidencias, porque ellos, mejor que nadie, saben alternar el espectáculo con lo íntimo.