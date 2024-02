La venta de uva tarijeña disminuyó en el mercado nacional por el efecto de los bloqueos

Esperan solución de los conflictos

Fuente: El Periódico

La venta de uva tarijeña, que se cosecha desde diciembre del año pasado, disminuyó en el mercado nacional como consecuencia del bloqueo de caminos en departamentos del Eje Central, especialmente.

“Nos ha llegado un reporte, sacábamos 12 camiones por día, ahora solamente están llevando uva en 6 camiones”, confirmó el Vocero de ANIV (Asociación Nacional de Industriales Vitivinicultores) José Luis Sánchez Caro.

Cada camión lleva 300 cajas de uva de 80 kilos cada una más su morrón, “estamos hablando de 350 mil bolivianos por día, por la comercialización de materia prima en Tarija”, explicó al indicar que quienes siguen llevando uva al interior, van por rutas alternativas.

El problema es que lleva más tiempo llegar a estos mercados y por caminos que no son adecuados, la uva es un producto delicado que ante el golpeteo de la movilidad, se aplasta y genera la podredumbre, todavía no se sabe cuánto de uva se perdió, informó.

Sánchez además hizo notar que el productor vende la uva, pero no le pagan en ese momento, el comerciante debe vender para tener con qué pagar al productor, no es lo adecuado, pero no existe más opción que esperar esta forma de pago.

Estos bloqueos de caminos que afectan a la economía del país, si continúan reportará “nomás una afectación”, aunque esperan que no sea grave, “que ojalá los intereses político partidarios no afecten la producción de uva, sostuvo.

Por la no salida de todos los camiones con uva, estaría dejando de venderse un monto total superior a 150 mil bolivianos, varios productores están esperando volver al mercado, están cuidando la uva hasta que haya el comprador correspondiente.

Sánchez también dijo que este año hubo buena producción, se estima unos 12 millones de toneladas de uva que tendrán que comercializarse en el mercado local y nacional, se espera lograr unos 250 millones de bolivianos por venta de materia prima.

“Lo bueno es que el mercado nacional está consumiendo la uva tarijeña, hay poco ingreso de uva de contrabando de Argentina y Perú”, expresó al indicar que la uva peruana está en 20 bolivianos el kilo, la tarijeña en 8 y 10, “eso nos da ventaja”.

LOS DATOS

La tarijeña es uva de calidad, garantizada y será ofertada hasta abril, agregó al indicar que las variedades que más se produjeron son, “Italia”, “Reblón” y la “reina de las uvas, la Moscatel que ya está en plena vendimia”.

La caja de uva de 20 kilos está en 80 bolivianos más el morreo, se espera que baje a 70, aunque se aguarda que no baje más, acotó al indicar que los productores no se oponen a los controles de tránsito en el camino de Tarija a El Valle, pero que no lo hagan en La Pintada.