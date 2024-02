El duque de Sussex viajó al Reino Unido para ver a su padre y expresó su amor por su familia





La visita del príncipe Harry al rey Carlos III abre la puerta a la reconciliación familiar.

Un halo de esperanza se cierne sobre la familia real británica. La reciente visita del príncipe Harry al Reino Unido para reunirse con su padre enfermo, el rey Carlos III, tras su diagnóstico de cáncer, ha abierto la posibilidad de un regreso del duque de Sussex a la monarquía. Así lo reveló una fuente a Page Six, destacando la apertura de Harry ante un hipotético pedido de ayuda de su progenitor.

“Me cuesta creer que si su padre le pide ayuda Harry diga que no, creo que lo intentaría”, dijo la fuente. Aunque el príncipe, quinto en la línea de sucesión al trono, ha estado distante de la monarquía desde hace cuatro años, su breve pero significativa reunión con su padre en su residencia londinense, Clarence House, durante un viaje de 24 horas, podría indicar un cambio en la dinámica familiar.

Sin embargo, la disposición de Harry a reintegrarse a la vida real solo está condicionada a una petición directa del rey. “No creo que sea algo que Harry pediría hacer por su cuenta”, declaró el informante. Pese a ello, en lo que fue su primera entrevista después de la noticia de su padre y de su visita, Harry reafirmó su amor por su familia, por encima de todo.

Durante una charla para Good Morning America, realizada en el marco de los Invictus Games desde Canadá, el duque de Sussex reveló que fue el propio monarca quien le informó sobre su estado de salud. “Hablé con él”, dijo escuetamente. No quiso entrar en detalles sobre su “perspectiva” de la salud del rey, que ha estado recibiendo tratamientos no especificados, pero sí mencionó que la experiencia lo había acercado a él.

“Mira, amo a mi familia. El hecho de haber podido tomar un avión e ir a verlo y pasar algún tiempo con él, estoy agradecido por ello”, reconoció.

Harry, quien, junto a su esposa Meghan Markle, se distanció de la familia real en 2020, reconoció que la enfermedad de su padre podría abrir la puerta a una reconciliación con los miembros de la realeza. “Sí, estoy seguro. En todas estas familias [de Invictus, los juegos que fundó] lo veo en el día a día, ya sabes, la fuerza de una unidad familiar que se une. Creo que cualquier enfermedad, cualquier dolencia, une a las familias”, mencionó.

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/02/harry.mp4 El duque de Sussex, desde Canadá, habló con Good Morning America en lo que fue su primera entrevista después del viaje rápido que hizo al Reino Unido para visitar a su padre.

Si bien Harry y Meghan han forjado su vida en California, el hijo de Lady Di no descartó la posibilidad de volver al Reino Unido para visitar a su familia, incluyendo a su hermano, el príncipe Williams, a quien no vio en su reciente visita, según reportó Page Six. “Tengo otros viajes planeados que me llevarían por el Reino Unido o de vuelta al Reino Unido, así que pararé y veré a mi familia todo lo que pueda”, dijo.

Desde las pasadas fechas navideñas, múltiples fuentes declararon al medio que la pareja había estado trabajando en un plan de “reconciliación” con la familia real, a pesar de los obstáculos surgidos por recientes revelaciones en un libro sobre presuntas actitudes racistas de algunos miembros de la realeza.

Este jueves, se conoció que Harry y Meghan tomaron una decisión de cara a su proyección pública que una parte de la población británica está cuestionando: cambiar los apellidos de sus dos hijos en su página web oficial, donde ya no hay rastro del Mountbatten-Windsor que tradicionalmente acompañaba al nombre de los descendientes de Isabel II y Felipe de Edimburgo.

Este cambio es totalmente habitual en la familia real británica y se produce por el hecho de que el padre de Harry se ha convertido en rey. Lo mismo ha ocurrido con los hijos de Williams y Kate Middleton, que recientemente se sometió a una cirugía abdominal y guardará un largo reposo de meses.