Manfred califica el Corso de «exitoso», pero regularán el precio de las graderías

“Ha sido un Corso de Corsos muy bueno y lo vamos a seguir implementando para que cada año sea mejor”, dijo. Siguió: “Lo que habría que ver de regular es el precio exacto de las sillas. Aunque hemos querido hacerlo, pero había gente que decía nosotros ofrecemos paquete no es sólo el precio silla, sino es la comida; pero, queremos que para el próximo año el precio de la silla esté establecido en Bs 50 que no cueste más de 60; ya, si quieren comida, bebida y el comprador será el que negocie. No debe ser un precio abusivo con la gente”.

En las redes sociales, los asistentes manifestaron su descotento por el precio de las graderías que llegaron hasta Bs 200, a pesar de que la Alcaldía mantuvo el precio de los módulos.