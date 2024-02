Martín Ascarrunz: “Hay riesgo de perder el crédito para importar insumos agrícolas”

_Entonces, ¿corre riesgo el crédito internacional?

Sí. La sorpresa de este último tiempo de no tener disponibilidad de dólares, más allá del costo, pone en riesgo a nuestros afiliados de perder las líneas de crédito, las cuales nos permiten colocar pedidos oportunamente para asegurar que lleguen en el momento en que se necesitan y que además podamos entregarlos a los agricultores con los créditos con los que financiamos su producción.

El segundo impacto está para aquellos afiliados que no tienen estas líneas de crédito y que para embarcar sus productos de otros países, necesitan realizar los pagos anticipados y si no existe la disponibilidad para hacer los pagos oportunamente, toda la cadena productiva va a sufrir. Corremos el riesgo de que no exista el abastecimiento adecuado y oportuno para nuestros agricultores.