Más de 200.000 personas protestan en Alemania tras escándalo neonazi

Un presunto encuentro de miembros del partido AfD con activistas neonazis, en el que habrían discutido la deportación de millones de ciudadanos y extranjeros, desató un descontento generalizado entre los alemanes.

Fuente: RT

Más de 200.000 personas salieron este sábado a las calles de Alemania para protestar contra el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), después de una presunta reunión de sus miembros con activistas neonazis para discutir la deportación de millones de ciudadanos y extranjeros, informa Tagesschau.

En el encuentro secreto, celebrado el pasado mes de noviembre, se habría discutido una propuesta para expulsar del país a solicitantes de asilo, extranjeros con derecho a residencia y «ciudadanos no asimilados», incluso si son alemanes, según reveló hace un mes una investigación periodística del portal Correctiv. La noticia desató fuertes críticas y el descontento generalizado entre la ciudadanía, que culminó en una serie de protestas masivas por todo el país.

Sin embargo, la AfD ha negado que la propuesta en cuestión represente la política del partido e incluso ha despedido a un alto cargo tras el escándalo.

Tens of thousands of people attended rallies across #Germany against the far-right #AfD party on Saturday, the latest in a wave of such protests over past two weeks.Nearly 150,000 people turned out in #Berlin according to police, some forming a human chain in front of parliament. pic.twitter.com/usObatMxM6

