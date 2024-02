Milei ordena que la ‘ley ómnibus’ no vuelva a tratarse en el Congreso tras la derrota legislativa

«El presidente ha tomado la determinación. Dijo que para que destrocen la ley no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta», afirmó el jefe del bloque oficialista La Libertad Avanza.

Fuente: RT

El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó que la llamada ‘ley ómnibus’ no se volviera a tratar en el Congreso, luego de que este martes sufriera un duro revés en la Cámara de Diputados. Así lo confirmó Oscar Zago, el presidente del bloque oficialista La Libertad Avanza.

Tras haber sido aprobada en lo general la semana pasada, la iniciativa que propone profundas reformas en materia económica, penal, tributaria, entre otros temas, retornó a comisión para ser analizada desde cero. Esto, debido a que muchos de los artículos clave que se debatieron por separado fueron rechazados.

«La ley no se volverá a tratar, así como se la mandó al Congreso de la Nación. El presidente ha tomado la determinación. Dijo que para que destrocen la ley no vale la pena y no vamos a tratarla de vuelta«, afirmó al respecto Zago en una entrevista con el canal La Nación +.

«Hubo una conversación, yo estaba presente en el Congreso. Hubo una consulta de un periodista y fue determinante la respuesta del presidente, y no va a volver a tratarse la ley», continuó.

Asimismo, señaló que el Gobierno analiza si van a dividir o no el ambicioso proyecto legislativo. «Hay que ver si se tratará en ordinarias, si el Gobierno piensa que podemos tratarla en las comisiones. Lo va a decidir la semana que viene, cuando el presidente se junte […] con el Gabinete», explicó.

Estudiando alternativas

Entre tanto, Milei analiza junto a su equipo la posibilidad de llamar a un plebiscito sobre la ‘ley ómnibus’. «Si tiene que recurrir a consultas populares lo va a hacer también. Ya lo dijo en la campaña electoral«, expresó este miércoles el ministro del Interior, Guillermo Francos, «El presidente ya lo anunció: ‘O me dan los instrumentos para gobernar o le voy a pedir al pueblo que diga si se los dan o no'», sostuvo el funcionario.

En la misma jornada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, también confirmó que el Gobierno «está evaluando», entre otras «herramientas constitucionales», la posibilidad de convocar a una consulta popular para avanzar con las reformas incluidas en la ley ‘Bases y puntos de partida para la reconstrucción de la Argentina’, nombre original del proyecto.