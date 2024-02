Miley Cyrus reveló detalles del escandaloso vestido que llevó a los premios Grammy

La pieza única requirió de casi 700 horas de trabajo artesanal

Miley Cyrus reveló el arduo trabajo que hubo detrás del vestido con el que llegó a los premios Grammy





Miley Cyrus fue una de las artistas más celebradas durante los premios Grammy. Además de llevarse a casa dos fonógrafos dorados, la cantante tuvo algunos de los looks más comentados de la gala.

El primero de estos fue un minivestido dorado que apenas cubrió puntos clave de la silueta de Miley. La exclusiva pieza es de la firma de Maison Margiela y confeccionado por el diseñador británico John Galliano, y a través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Flowers brindó más detalles del vestido. Junto a una serie de fotografías en la alfombra roja de los Grammy, Miley confesó que se requirieron alrededor de 675 horas de trabajo artesanal para crear el vestido, pues para darle su forma única, se necesitaron 14 mil seguros, y para adornarlo, se usaron cuentas francesas antiguas que se seleccionaron de manera individual, lo que hace de la pieza algo meramente invaluable.

Otro apartado que llamó la atención del look de Cyrus fue su exagerado peinado. Hubo memes que llegaron a comparar a la artista con personajes como Kurt Russell y León-O de los Thundercats, pero lo cierto es que hubo un enorme trabajo detrás de este look.

Bob Recine, estilista de cabecera de Miley, fue el encargado de darle ese look y aseguró en entrevista para People que su mayor inspiración fue Barbarella, el famoso símbolo sexual de los años 70′s.

“Llevo mucho tiempo trabajando con Miley y esta noche queríamos crear un look diferente al del año pasado, con un estilo que tuviera un aire a Barbarella de los 70, pero con un toque moderno y punk. Al crear un look con el pelo grande, pero dejando parte del peinado visible, permite que el look mantenga una sensación fresca y sexy”.

Durante la gala, Miley usó tres conjuntos más. Al recibir el premio a Mejor Interpretación Vocal Pop, Cyrus subió al estrado de la premiación con un jumpsuit en color negro y lentejuelas.

Para su interpretación de Flowers, la cantante usó un vestido firmado por Bob Mackie en tonos plateados que muchos expertos de moda consideraron que era un homenaje a la fallecida Tina Turner.

Finalmente, Cyrus optó por un vestido en tonos dorados abierto de su pierna y escotado del hombro derecho para recibir su premio a Mejor Grabación del Año.

Tras la premiación, Miley compartió un mensaje de agradecimiento. Los usuarios de Instagram destacaron que Miley nunca mencionó a su padre, Billy Ray Cyrus, avivando los rumores de una relación resquebrajada. La cantante también mencionó a su madrina Dolly Parton, bromeando sobre su “polvo de hadas” que usó para poder lucir su peinado.

“A mi mami Tish Cyrus Purcell, te amo más que a nada en el universo entero, a mi familia, Brandi Cyrus gracias por estar ahí como siempre, a mi madrina Dolly Parton; sentí tu polvo de hadas por todos lados (¡me puse un poco extra en el pelo , ¿se nota?!)”, escribió Miley como parte de su mensaje.

Cyrus terminó su agradecimiento con palabras para sus fanáticos, reiterando sus deseos de seguir en la industria musical por mucho tiempo más.

“Celebro a mis fans por encima de todo. Ningún premio significa tanto para mí como los años que hemos pasado juntos. Ustedes me VIERON antes de este reconocimiento. No pasa un día sin que dedique al menos un momento a dar las gracias al cielo por enviarme ángeles de la tierra que tanto me apoyan. Los quiero con todo mi corazón. Por muchos años más juntos”.