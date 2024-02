El expresidente Evo Morales declaró a Álvaro García Linera enemigo suyo y del Movimiento Al Socialismo (MAS). Lo vinculó con la crisis política que desencadenó en la renuncia de ambas autoridades en noviembre de 2019.

“No me equivoqué en marzo cuando dije que ahora tenía un enemigo más”, dijo el líder político en radio Kawsachun Coca, en referencia a quien fue su vicepresidente por casi 14 años.

El exvicepresidente había afirmado que el MAS necesitaba una renovación de autoridades, por lo que Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, debía ser el candidato presidencial debido a que, en su criterio, poseía características de liderazgo, además de ser profesional.

Morales criticó las declaraciones de su exvicepresidente. “A mí siempre me cuestionaron que no soy profesional, cómo un indio que no sabe leer va a querer gobernar (…), entonces, ¿por qué 11 años estaba detrás del indio si Evo no es profesional?”, expresó.

De igual manera, recordó que García Linera firmaba como “licenciado”, pero, según Morales, jamás se demostró que haya obtenido la licenciatura.

En 2016, cuando se reveló que el vicepresidente no era licenciado, Morales lo respaldó: “Sí estudió, no tiene licenciatura. Lo que me dijo es que dicta clases para maestrías, para doctorados, yo no entiendo este rubro. Pero ese es un tema de cada uno”, afirmó en esa ocasión.

Asimismo, dejó entre ver que en 2019, García Linera ya estaba al tanto del “golpe de Estado perpetuado por la derecha”. Morales considera sospechoso que durante la gestión de Jeanine Áñez no se intervino el domicilio del exvicepresidente y que tampoco se le instaló demandas penales.

“Allanaron todas las casas, la mía y la de otros hermanos oficialistas, pero la de él respetaron. Sus hermanos ya estaban fuera de Bolivia, como si ya supieran del golpe, los primeros días de noviembre se habían ido. No se inició ningún proceso contra el Álvaro, pero a Evo, 29 procesos”, declaró.

En octubre de 2019, el resultado de las elecciones generales, que daba a Morales como ganador, fue calificado de fraudulento. Hubo una crisis política y social hasta que Morales y García Linera renunciaron el 10 de noviembre, presionados por las protestas políticas, motines policiales y la sugerencia de dimisión de parte de las Fuerzas Armadas.

Como consecuencia de ese hecho, Morales tuvo que salir del país y no regresaría hasta noviembre de 2020, cuando el MAS tomó nuevamente control del gobierno con la victoria de Luis Arce.