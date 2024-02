“No recordaba ni lo que me llamaba”: el relato del soldado Cota tras recibir una golpiza de sus camaradas

“Ni una memoria de qué pasaba en sí, qué me llamaba, nada, nada”, señaló Cota a UNITEL.

Tras estar más de un mes desaparecido y cuando más de uno lo daba por muerto, el soldado Marcelo Cota reapareció y brindó su testimonio a UNITEL. Reveló que con sus camaradas se embriagaron con alcohol medicinal durante la guardia y que tras la golpiza que recibió no recordaba ni su nombre.

Lo último que recuerda el soldado es que se encontraba sentado, cuando de repente sintió fuertes golpes por la espalda. Y señaló que inmediatamente después, se encontraba en un cerro.

“Me paro todo dolido (adolorido de) la cabeza, asustado. Miro alrededor y no había nada, todo estaba desierto, todo cerro. No había nada, ni una casa, ni tampoco no se veía el lugar. Estaba confundido”, señaló.

Explicó que ante esta situación comenzó a caminar y como no había nada alrededor, sus pasos no tenían rumbo.

“Estaba tembloroso, todo da miedo. Hubo un momento donde paré y me senté. Buscaba agua”, señaló.

A medida que caminaba, los recuerdos regresaron a la memoria de Cota.

“En sí, hasta había olvidado los nombres de mis familiares más o menos de una semana (…) me empiezo a recordar mentalmente”, señaló.

El soldado Cota estaba reportado como desaparecido desde el 10 de enero y el martes 13 de febrero se reportó su hallazgo.