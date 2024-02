Oposición confía en una aparente mayoría con los evistas para aprobar las «leyes antiprórroga»

El diputado Reyes resaltó que, lograron poner en el acuerdo el tratamiento de los proyectos de ley, denominados antiprórroga, porque consideraron que no podrían obligar al “arcismo” y al “evismo” a aprobar las normas.

Parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) admitieron que, al firmar el acuerdo para allanar las judiciales y cesar funciones de magistrados del Órgano Judicial, confiaron en que tendrían una “aparente mayoría” con los “evistas” para aprobar las leyes antiprórroga en la Cámara de Baja.

El diputado de CC Alejandro Reyes resaltó que, como oposición, lograron poner en el acuerdo el tratamiento de los proyectos de ley, denominados antiprórroga, porque consideraron que no podrían obligar al “arcismo” y al “evismo” a aprobar las normas.

“Pero, ¿cuál es el temor del Gobierno? ¿Por qué no quiere tratar esos dos proyectos de ley? Porque son minoría, por eso evitan el tratamiento. No llegamos ni al tratamiento porque saben que no podrán rechazar. Nos mantenemos en la convicción de que tenemos que tratar esos proyectos que seguramente, como somos mayoría de oposición, vamos a aprobar las leyes 073 y 075”, declaró Reyes a la ANF.

La crítica hacía la oposición y a los “evistas” surgió porque en la mesa de diálogo con el “arcismo” no lograron poner textualmente en el documento la “aprobación” de los proyectos de ley para cesar funciones de magistrados; situación del que el “arcismo” sacó ventaja en la redacción dice que primero se deben aprobar cuatro proyectos de ley, antes de tratar la 073 y 075.

En ese marco, la oposición tradicional y el bloque “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS) admitieron que solamente aceptaron el tratamiento de los proyectos de ley antiprórroga porque confiaron en que juntos harán mayoría para aprobar en el pleno de Diputados, pero hasta el momento no lograron ni siquiera el tratamiento.

El diputado de la facción radical del MAS, Gualberto Arispe, admitió que pecaron de inocentes en la firma del acuerdo por las elecciones judiciales; supuestamente, el “arcismo” se aprovechó de la buena voluntad de los legisladores “evistas” y por eso no incorporaron la palabra “aprobación” de las “leyes antiprórroga” de magistrados.

“Estos (arcistas) han aprovechado la buena voluntad de Roberto (Padilla), senador presidente de la Comisión de Justicia; la buena voluntad de Miguel Rejas, senador presidente de la Comisión Mixta de Constitución; la buena voluntad de Hilarión Mamani, jefe de bancada del MAS en el Senado; y la buena voluntad del presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez”, lamentó Arispe.

En varias oportunidades, el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de Diputados, Juan José Jáuregui (arcista), cuestionó a la oposición y a los radicales del oficialismo por no leer antes de firmar un acuerdo; dijo que hora sólo les queda cumplir.

La senadora de CC Andrea Barrientos remarcó que la diferencia entre la oposición y las dos facciones del oficialismo es clara y no pueden ir en sintonía; en ese marco, dijo que no fracasaron en nada, por el contrario, lograron conseguir votos para buscar el cese de magistrados y lograr la preselección de las judiciales.

“Hay analistas que tienen una visión demasiado miope de las cosas que les impide ver la realidad de lo que estamos viendo; el hecho real es que (la autoprórroga) es un atentado contra la democracia y el Estado de derecho”, subrayó.

Barrientos admitió que como oposición no tienen el “poder real” para cesar funciones de los magistrados autoprórrogados, pero sí cuentan con principios y valores para exigir el cumplimiento de la Constitución Política del Estado.

