Opositor plantea declarar ‘incompetente’ a Huaytari para destituirlo como presidente de Diputados

Fuente: erbol.com.bo

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Ingvar Ellefsen, informó que junto a sus asesores trabajan la posibilidad de que la Cámara Baja declare “incompetente” a Israel Huaytari en el cargo de presidente, debido a las deficiencias en su labor.

El cuestionamiento a Huaytari se agravaron después de la última sesión, donde se debía tratar las leyes para créditos internacionales y la situación de los magistrados prorrogados, pero no se pudo aprobar ninguna.

“El presidente de la Cámara de Diputados ha demostrado una total incompetencia, una total incapacidad. No ha logrado aprobar ni siquiera el orden del día. Sólo se ha aprobado una ley la 144 en la cual existía un consenso de todas las fuerzas políticas”, señaló Ellefsen.

Explicó que, en su criterio, Huaytari no cumple sus obligaciones y no respeta la democracia, porque no ha logrado llevar adelante votaciones.

“Se tiene que analizar el declararlo a Huaytari incompetente para poder seguir dirigiendo la Asamblea”, afirmó el opositor, a tiempo de denunciar incluso que habría intentos de corromper a asambleístas mediante la prebenda.

Ellefsen señaló que se podría declarar “incompetente” a Huaytari por dos tercios, para darle licencia y así que asuma otra persona.

“Considero que debería dar un paso al costado (Huaytari) por incompetente, puede ser por una elección o que asuma la primera vicepresidenta de la Cámara”, agregó.