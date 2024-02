Opositores piden informes al Gobierno sobre contratos de certificación de reservas de gas

Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos solicitaron informes al Ministerio de Hidrocarburos sobre los contratos que suscribieron para la certificación y cuantificación de las reservas de gas en el país; tomando en cuenta que hasta el momento no se conocen los resultados de un estudio realizado en 2023.

Fuente: ANF

El diputado de CC Alejandro Reyes, en contacto con la ANF, dijo que se programó para el 20 de marzo la Petición de Informe Oral (PIO) en la que el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, deberá explicar los pormenores de esos contratos y presentar los resultados de las reservas de gas hasta finales de 2022.

“En ese sentido hemos mandado una Petición de Informe Oral y lo que vamos a hacer esta semana tiene que ver con una minuta de comunicación. Asimismo, le decimos al Ministro que nuestra petición está prevista para el 20 de marzo, el señor ministro Franklin Molina tiene que venir a explicarnos las certificaciones de gas y la mezcla de alcohol y gasolina”, informó el parlamentario.

Desde hace seis años que el país no conoce cuántas reservas de gas tienen los bolivianos. De acuerdo a la información brindada por YPFB, al 31 de diciembre del 2013, las reservas remanentes de gas probadas fueron 10,10 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés). Mientras que a diciembre del 2017 eran 9.01 TCF y a diciembre del 2018 eran 8.95 TCF. Esa fue la última vez que se conocieron los datos del almacenamiento de ese recurso.

En ese sentido, el legislador de Creemos, Walthy Eguez también envió una petición de informe a esa autoridad exigiendo que explique sobre los dos contratos que suscribió Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y deberá precisar si los resultados de dichas auditorías es información reservada, de lo contrario cuándo se conocerán los resultados de ambos contratos.

El 15 de octubre del año pasado, Molina dijo que YPFB estaba realizando la revisión final del informe de la cuantificación de las reservas hidrocarburíferas a diciembre de 2022 en el país, pero que hasta la fecha no fue presentado.

“Entiendo que los informes están en la revisión final, en YPFB lo que nos ha informado nuestro presidente ejecutivo (Armin Dorgathen) es que una vez se cierren los informes estarían presentándolos, parece que ha habido unos temas que requieren la aprobación técnica administrativa de YPFB”, indicó en esa oportunidad.

Los contratos

En marzo de 2023, la estatal petrolera suscribió un contrato con la empresa estadounidense Ryder Scott Company LP por un monto de $us 445.000 para que en el plazo de 165 días calendario realice el estudio de cuantificación y certificación de las reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, el plazo venció en agosto de 2023 y a la fecha no se conocen los resultados del estudio.

Al respecto, Reyes recordó que solicitaron una petición de informe en diciembre de 2023 exigiendo los resultados de esa auditoría, pero el Ministro de Hidrocarburos informó que se iban a publicar los resultados una vez que se tengan el informe completo, ya que hasta esa fecha aún se estaban ejecutando.

“Nosotros hicimos una petición de informe en diciembre de 2023 donde preguntamos sobre la certificación de gas hasta 2022, nos dijeron que iban a hacerlo público cuando termine la consultoría externa. Sin embargo, ellos ya habían hecho una invitación directa a una nueva empresa para realizar una nueva consultoría sobre la certificación de reservas”, resaltó.

El segundo contrato observado es el que suscribió la estatal el 28 de diciembre de 2023 con la firma DeGolyer and MacNaughton Corp., por $us 425.000 para que realice la certificación de reservas de hidrocarburos, pese a que aún no se publicaron los resultados de la anterior consultoría.

En ese sentido, Reyes dijo que existe un evidente incumplimiento de la Ley 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector de Hidrocarburos que determinó que la estatal petrolera debe publicar hasta el 31 de marzo de cada año los niveles de reservas certificadas de gas en el país.

Por tanto, consideró que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, debe renunciar a su cargo porque se está ocultando información que es de interés nacional, además que no se cumple con la norma y no se publican los resultados de anteriores informes.

“Por eso hemos exigido su inmediata renuncia para transparentar lo que está pasando y como Yacimientos se está yendo al tacho de la basura, no se respeta la Constitución Política del Estado y no se está publicando información de primera necesidad y de interés nacional”, manifestó.

