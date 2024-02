Paralizan socialización de reformas a la Ley de Coca y Gobierno sugiere realizar otro estudio

De Acuerdo al informe del Ministerio de Gobierno, del 26 de enero al 18 de diciembre de 2023 se erradicó 10.302 hectáreas de coca, del cual 1.136 hectáreas en La Paz y 7.636 hectáreas en Cochabamba.

Fuente: ANF

La socialización de reformas a la Ley General de la Coca N° 906 que plantea la reducción de plantaciones “legales” en el Trópico de Cochabamba, se paralizó ante la falta de coordinación entre la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Ejecutivo. El Gobierno dice que el debate sobre ese tema deberá estar sujeto a un estudio científico y técnico.

“Si, se estaba socializando la modificación de la Ley de la Hoja de Coca en algunos sectores, pero por el momento se paralizó, mientras nosotros no tengamos una reunión con personeros del Gobierno no podemos avanzar en algo que no hemos coordinado. Los cambios a la ley sí o sí se va a tener que tratar y por el momento no puede existir avances si no nos sentamos a dialogar”, informó a la ANF la presidente de Adepcoca, Lizette Torrez.

Al respecto, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, consideró que se debe contar con un estudio técnico y científico para definir si se reduce o amplia los cultivos de la hoja de coca, en el país.

“La definición de las zonas de producción de la hoja de coca fue en base a estudios técnico científicos que han sido elaborados por organismos internacionales, como la UNODC. Cualquier modificación, reducción o ampliación, primero debe realizarse un estudio técnico, los resultados nos dirán si se necesita reducir o incrementar los cultivos”, señaló la autoridad. Aunque los resultados completos de ese estudio no se conocieron.

En septiembre de 2023, el diputado del ala arcista del Movimiento al Socialismo (MAS) Freddy Velásquez realizó un seminario con la presencia del anterior directorio de Adepcoca donde se concluyó realizar cambios a la norma. El legislador sostuvo que la distribución que se hizo en la ley de 2017 fue inequitativa y por tanto se debe revisar el porcentaje.

El artículo 16 de la referida norma establece que en los Yungas se prevé 14.300 hectáreas de coca; mientras que en el Chapare 7.700, haciendo un total de 22.000 hectáreas de cultivos entre ambas regiones.

Empero, Torrez sostiene que es necesario realizar ajustes a la norma ya que se legalizaron zonas que no estaban mencionadas en el acuerdo de 2008 y que se ampliaron los cultivos en el Chapare con el fin de beneficiar a un sector cercano a Evo Morales.

“Es muy necesario porque en esta ley se ha aprobado los cultivos de coca en zonas que no correspondían y que no estaban en el acuerdo de 2008, existen varias observaciones que se deben ser modificar. Adepcoca ha defendido sus intereses y nosotros no tenemos miedo a continuar haciéndolo, si es necesario luchar contra el Chapare lo vamos a hacer, porque vamos a defender nuestros intereses y la zona ancestral”, añadió.

El diputado del ala evista del MAS Gualberto Arispe cuestionó que el Gobierno quiera hacer cambios a la norma sin consultar a los productores del Chapare, aseguró que no lo permitirán y advirtió con movilizaciones de protesta si solo se intenta afectar esa normativa.

Anteriormente, el diputado Velásquez recordó que la misma ley establece una evaluación de la producción de la hoja ancestral cada 10 años, por lo tanto, toda vez que la ley fue promulgada en marzo de 2017 y, estaría cerca a cumplir el tiempo necesario para hacer una revisión de la norma.

Erradicación de coca

De acuerdo al informe del Ministerio de Gobierno sobre la erradicación de coca durante el 2023, desde el 26 de enero al 18 de diciembre, se erradicó un total de 10.302 hectáreas de coca excedentaria. La cantidad supera en 0,4% a la cantidad registrada en 2022.

Del total, las áreas intervenidas fueron 1.136 hectáreas en La Paz, 7.636 hectáreas en Cochabamba, en Santa Cruz 1.482 hectáreas y en Beni se encontraron 48 hectáreas de coca en área ilegales.

/EUA/NVG/