Policía realiza operativos contra la estafa y especulación por la compra de dólares

La Paz. – Con el fin de identificar los lugares donde se especula con el precio de la moneda norteamericana y evitar posibles casos de estafa, la policía con personal de inteligencia realiza operativos para capturar a los infractores.

“No quisiera llamar una operación encubierta, porque eso implica un tecnicismo penal. Estamos hablando de acciones de inteligencia, estamos trabajando con inteligencia para identificar aquellos lugares donde está la posibilidad de agio y especulación”, informó el comandante nacional de la Policía, Álvaro Álvarez.

Entre tanto, el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Erick Holguín, dijo que también se están ejecutando operativos ante la denuncia de tres casos de secuestro y estafa por la adquisición de dólares. Afirmó que es un nuevo modus operandi de grupos criminales que aprovechan la necesidad de la población.

“Hemos atendido tres casos con características similares y se están realizando operativos para evitar esos hechos. La recomendación es que si van a comprar dólares no caigan en este nuevo modus operandi, no lleven dinero, primero verifiquen que tengan divisas y que no sea dinero falsificado”, señaló.

En ese sentido, Holguín indicó que las víctimas son contactadas por estos delincuentes bajo el pretexto de que cuentan con divisas norteamericanas, luego son citadas en un domicilio donde son retenidas por varias horas. Finalmente, les sustraen el dinero y sus pertenencias.

“Realizaban estafas con la intención de vender divisas extranjeras, esta gente está aprovechando la necesidad o la búsqueda de divisas por parte de ciudadanos que son citados a diferentes domicilios, departamentos alquilados por unos días y los usan para secuestrar a las víctimas, les roban el dinero y no concretan la venta de divisas”, explicó.

Inteligencia

Por otra parte, Álvarez reveló que cuando los uniformados ingresan a una casa de cambios, los propietarios dicen que no cuentan con la divisa, para obtener información se decidió recurrir al personal de inteligencia.

Aseguró que el objetivo de esos operativos es identificar a quienes especulan con los precios de la moneda extranjera y ponerlas ante el Ministerio Público. La autoridad pidió a la población no comprar el dólar por encima del precio oficial de Bs 6,96, en un contexto donde en el funciona un mercado negro donde la divisa supera los ocho bolivianos.

“La norma sustantiva y adjetiva son claras en la persecución penal, y nosotros vamos a desarrollar la persecución penal efectiva a quienes están vulnerando la norma”, advirtió.

