Poma señala que el plan de limpieza de cables en desuso en Tarija es de la ATT

Fuente: La Voz de Tarija

Marcelo Poma, director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) de Tarija, ha aclarado que el trabajo de limpieza de cables en desuso o clandestinos es responsabilidad inicial de la ATT y que no han recibido ninguna carta de la Alcaldía solicitando este trabajo.

En declaraciones recientes, Poma expresó su sorpresa ante las afirmaciones del alcalde de la ciudad de Tarija, quien indicó públicamente que el trabajo de limpieza de cables fue iniciativa de la Alcaldía. Según Poma, la ATT no ha recibido ningún comunicado oficial de la Alcaldía Municipal solicitando el retiro de cables.

«Quiero dejar claro que la ATT no ha recibido ningún comunicado, carta o solicitud oficial de la Alcaldía Municipal para el retiro de cables en desuso. Pedimos respeto institucional y no podemos permitir que se atribuyan trabajos que no corresponden a otras instituciones«, afirmó Poma.

El director de la ATT instó al alcalde a mantener el respeto institucional y a colaborar de manera transparente si desea participar en este tipo de trabajos. Sin embargo, enfatizó que no se quedarán callados ante intentos de atribuirse méritos por trabajos que corresponden a la ATT.

«Si el alcalde quiere colaborar y ser parte de este trabajo, estamos abiertos a la colaboración, pero no permitiremos que se nos atribuyan méritos injustamente», agregó Poma.

Las declaraciones del director de la ATT subrayan la importancia del respeto institucional y la transparencia en la gestión de proyectos y trabajos públicos, así como la necesidad de una coordinación efectiva entre las autoridades locales y las instituciones responsables de la regulación y fiscalización en el ámbito de las telecomunicaciones y transportes.