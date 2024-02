¿Puede Estados Unidos sobrevivir a un partido de saboteadores?

Los republicanos están tratando más o menos abiertamente de dañar los intereses del país para obtener beneficios políticos. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir nuestra democracia en estas condiciones?





Han pasado casi cuatro años desde que el Congreso aprobó y Donald Trump firmó un enorme proyecto de ley de ayuda diseñado para limitar las dificultades financieras creadas por la pandemia de Covid-19. La Ley CARES hizo su trabajo. Aunque alrededor de 25 millones de estadounidenses perdieron temporalmente sus empleos (las pérdidas de empleo fueron causadas principalmente por el miedo a la infección más que por los cierres obligatorios oficialmente), hubo mucho menos dolor monetario de lo que cabría esperar dada la magnitud de la crisis de salud pública.

De hecho, según una encuesta de la Reserva Federal, el porcentaje de estadounidenses a los que “al menos les iba bien financieramente” era en realidad mayor en julio de 2020 que antes de la pandemia, presumiblemente porque para muchas personas, la ayuda gubernamental, incluidos cheques únicos y beneficios de desempleo muy mejorados, que compensaron con creces la pérdida de empleos y negocios.

Además, los temores de que una ayuda generosa durante la pandemia socavaría la ética laboral de Estados Unidos (que los adultos abandonarían la fuerza laboral y nunca regresarían) resultaron totalmente erróneos. Un nuevo documento de la Reserva Federal de San Francisco se titula “¿Por qué es tan alta la participación en la fuerza laboral de las personas de edad privilegiada?” Señala que los estadounidenses entre 25 y 54 años tienen más probabilidades de formar parte de la fuerza laboral ahora que en cualquier otro momento desde principios de la década de 2000.

De modo que la Ley CARES fue un gran éxito político. Pero dados los recientes acontecimientos políticos, me he encontrado pensando: ¿Qué habría pasado si los demócratas en 2020 se hubieran comportado como los republicanos en 2024?

Imaginemos una historia alternativa en la que Joe Biden, que para entonces ya era el gran favorito para ganar la nominación presidencial demócrata, hubiera instado a los demócratas en el Congreso a no aprobar un proyecto de ley de ayuda, de la misma manera que Trump ha intimidado a los republicanos para que votaran en contra de un proyecto de ley de seguridad fronteriza. – porque creía que reducir la miseria de los estadounidenses podría ayudar a Trump a ser reelegido.

Imaginemos una historia en la que Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara en ese momento, se hubiera comportado como Mike Johnson, el actual presidente republicano, e impedido que llegara a la sala un proyecto de ley que intentaba abordar una prioridad nacional urgente.

Parece claro que la Ley CARES, de hecho, ayudó políticamente a los republicanos. Es cierto que perdieron la Casa Blanca en 2020, pero por un margen menos decisivo de lo que muchos esperaban, y que si bien los demócratas obtuvieron el control del Senado, lo hicieron por el margen más pequeño posible. Seguramente a los republicanos les habría ido mucho peor si Trump hubiera estado presidiendo una depresión a gran escala inducida por el Covid.

Y el Partido Republicano todavía, hasta el día de hoy, se beneficia de ese paquete de ayuda de Covid 2020. Los republicanos se jactan constantemente de lo buena que era la economía bajo Trump, lo cual es peculiar dado que Trump fue el primer presidente desde Herbert Hoover en dejar la Casa Blanca con menos estadounidenses empleados que cuando llegó. El truco aquí es que fingen que 2020 nunca sucedió. – un juego de manos que sólo funciona porque la ayuda federal permitió a muchos estadounidenses salir de la crisis pandémica en buena situación financiera.

Ahora bien, mi historia imaginaria no sucedió y no pudo haber sucedido. Por un lado, Pelosi no es ese tipo de política. Ella es partidista, por supuesto, pero, hasta donde yo sé, nunca se ha involucrado en extorsión política manteniendo como rehén el bienestar de la nación. Por ejemplo, en 2019, impulsó un acuerdo bipartidista para suspender el techo de la deuda, evitando una posible crisis financiera, con un acuerdo que el propio Trump admitió que “no contenía píldoras venenosas”.

Incluso si la propia Pelosi hubiera querido participar en un sabotaje económico, es casi seguro que sus colegas se habrían negado a aceptarlo.

Pero los republicanos de Trump (y los acontecimientos recientes han confirmado que Trump realmente es el dueño del Partido Republicano) son todo lo que los demócratas de 2020 no fueron. Han rechazado un proyecto de ley de seguridad fronteriza y ayuda exterior que ellos mismos exigieron y luego negociaron, uno que era mucho más severo de lo que los demócratas hubieran querido. Y ni siquiera intentan ocultar su descarado cinismo. Quieren bloquear un acuerdo fronterizo, incluso uno que les dé casi todo lo que quieren, porque cualquier acuerdo podría limitar su capacidad de atacar al presidente Biden por el tema.

Ah, y una fracción significativa de los republicanos, incluido Trump, preferiría bloquear la ayuda a Ucrania porque, según todas las apariencias, Vladimir Putin es su tipo de persona, y están contentos de verlo aplastar a su vecino demócrata.

Está claro que Biden está planeando hacer del sabotaje republicano un tema importante en la campaña de 2024, similar a la forma en que Harry Truman se postuló contra el “Congreso que no hace nada” en 1948, con la ventaja adicional de que esta vez los republicanos están tratando más o menos abiertamente de dañar. intereses estadounidenses para obtener beneficios políticos. Queda por ver si esta estrategia funcionará.

Pero incluso si funciona y Biden gana (incluso si los demócratas recuperaran el control total del Congreso), me preocupa el futuro. Uno de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos está ahora dedicado a alcanzar el poder a toda costa e intentará hacer que la nación sea ingobernable cuando un demócrata ocupe la Casa Blanca. ¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir nuestra democracia en estas condiciones?

