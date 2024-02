Mientras el dolor sigue entre la gente, las autoridades tratan de determinar cuál fue la causa de la mazamorra que cayó el fin de semana en Achocalla y que derivó en la muerte de una madre y sus dos hijos.

Las alcaldías de este municipio y El Alto tienen versiones diferentes respecto a lo que pudo haber pasado e intercambiaron acusaciones.

“No se trata solo del fenómeno, sino que como El Alto ha crecido, se ha urbanizado, tiene ahora calles enlosetadas y pues se viene toda el agua hacia Achocalla y no se están haciendo los trabajos pertinentes y no es solo de esta gestión”, expresó el alcalde de Achocalla, Manuel Condori.

El Alto descarta responsabilidad de su municipio en lo sucedido. Las lluvias son constantes en esta región ya por una semana; además observa que hay viviendas construidas en sectores de riesgo.

ACHOCALLA

“Obviamente, por la naturaleza, el agua siempre va a ir debajo. Recordemos que esta zona está llena de ríos que desembocan hacia abajo y esas zonas no están permitidas, no tienen ninguna autorización para construir. Entonces ha sido un riesgo que ellos han tomado de hacer sus viviendas en estos lugares. El Alto no es culpable de lo que está pasando, la naturaleza es la que está haciendo esto y también la irresponsabilidad de muchas personas que están construyendo en lugares que no son debidos”, expresó la subalcaldesa del Distrito 1 de El Alto, Nayda Veizaga.

La funcionaria descartó también que pueda existir una filtración de agua potable del municipio; que haya generado que la tierra se humedezca y ceda ante la mazamorra.

“El sábado hemos estado con EPSAS (Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento), hemos limpiado los alcantarillados; hemos hecho también la inspección la DGR (Dirección de Gestión de Riesgos) de lo que es el drenaje fluvial. Sí contamos con todo, entonces no hay que buscar culpables, hay que ser responsables de donde uno invierte y quiere vivir también”, dijo Veizaga.

Con posiciones y versiones diferentes al respecto, la Alcaldía de Achocalla anunció que ahora buscará un acercamiento con su par de El Alto para tratar este tema. Se espera una convocatoria pronta al diálogo, con intermediación de instituciones como la Defensoría del Pueblo e instalar mesas de trabajo.

“Hemos reiterado nosotros a la ciudad de El Alto, a la alcaldesa Eva Copa le hemos mandado notas, a su Unidad de Gestión de Riesgos las cuales no nos han sido atendidas. Cordialmente pido a la señora Alcaldesa (Eva Copa) de que sí nos pueda agendar, por favor, una reunión de manera urgente, porque esto va a continuar”, dijo Condori.

En tanto su busca ayuda y refugio para las familias que quedaron afectadas por la mazamorra, ocurrida el sábado.